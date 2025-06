Jong Engeland is wederom de winnaar van het EK voetbal onder 21. In de halve finale waren de Engelse talenten al te sterk voor Jong Oranje. Zaterdag werd in de finale Duitsland verslagen met 3-2. De winnende goal viel in de verlenging.

De wedstrijd in Bratislava was een herhaling van het derde groepsduel, dat Duitsland met 2-1 had gewonnen. In de finale nam Engeland binnen 25 minuten een 2-0-voorsprong. Harvey Elliott, die tegen Oranje beide Engelse doelpunten had gemaakt, mikte de bal in de hoek voor de openingstreffer. Omari Hutchinson verdubbelde even later de voorsprong.

Nelson Weiper kopte vlak voor rust de 2-1 van Duitsland binnen, waarna Paul Nebel na een uur met een fraai schot voor de gelijkmaker tekende. Aan het begin van de verlenging kopte invaller Jonathan Rowe de 3-2 binnen. In de blessuretijd raakte Duitsland nog de lat.

De route van Jong Engeland

Engeland Onder 21 kende een sterke kwalificatie voor het EK 2025 met acht zeges, één gelijkspel en één nederlaag. Ze scoorden 41 keer en kregen slechts zes doelpunten tegen; Harvey Elliott was topscorer met zeven goals. I

DIRECT RAAK! 💫

In de groepsfase van het EK in Slowakije versloegen ze Tsjechië met 3-1, speelden ze met 0-0 gelijkt tegen Slovenië en verloren ze met 2-1 van Duitsland. Engeland eindigde als tweede in de groep. In de knock-outfase schakelden ze Spanje uit met 3-1 in de kwartfinale en versloegen ze Nederland met 2-1 in de halve finale. In de finale won Engeland met 3-2 van Duitsland na verlenging, met de winnende treffer van Jonathan Rowe.

Topscorers

Harvey Elliott en Nick Woltemade eindigden als topscorers van het EK Onder 21 2025 met elk zes doelpunten. Elliott was beslissend voor Engeland met goals in alle knock-outwedstrijden, terwijl Woltemade uitblonk in de groepsfase en halve finale.

Nederland Onder 21 bereikte de halve finale van het EK 2025. In de groepsfase eindigde Jong Oranje a;s tweede, met één overwinning, één gelijkspel en één nederlaag. Ze versloegen Oekraïne met 2-0, speelden 2-2 gelijk tegen Finland en verloren met 1-2 van Denemarken. In de kwartfinale won Nederland met 1-0 van Portugal. In de halve finale werd Nederland met 1-2 verslagen door Engeland, ondanks een schitterend doelpunt van Noah Ohio vanaf 40 meter.

