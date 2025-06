Na een allesbehalve overtuigende start op het EK onder 21 tegen Finland, wisten de talenten van Jong Oranje met een 2-2 gelijkspel nog net het vege lijf te redden. Ondanks de belabberde eerste helft, zijn de spelers opvallend mild in hun oordeel en benadrukken ze vooral het geloof en de veerkracht van het team. "Het is lastig om na 2-0 nog een gelijkspel over de streep te trekken", stelt Luciano Valente.

Aanvoerder Devyne Rensch weigerde er een zéér kritische analyse op los te slaan. "We begonnen niet per se slecht. Er was niet veel aan de hand, maar ze straften twee fouten meteen af. Zulke teams wachten daarop en dan weet je dat het een lastige wedstrijd wordt. We weten dat een toernooi heel anders is dan kwalificatie spelen en dat erop een toernooi gekke dingen gebeuren. Dat er een tandje bij moet, is wel duidelijk", vertelt de verdediger van AS Roma bij Ziggo Sport.

'Jammer'

Doelman Robin Roefs stak de hand vooral in eigen boezem. "Wij komen hiernaartoe om alles te winnen. We waren er klaar voor en wisten wat ons te wachten stond, maar het kwam er niet uit. We leden veel te simpel balverlies, waardoor het voor hun kassa was. We hebben elkaar in de rust wel de waarheid verteld. Gelukkig hebben we het daarna goed opgepakt, maar dat moet voortaan ook de eerste helft. We hebben zelfs nog genoeg kansen gehad om de 3-2 te maken, jammer."

Luciano Valente, invaller én doelpuntenmaker van de belangrijke 2-1, benadrukte vooral de veerkracht. "We begonnen heel slordig, daar werd het direct een moeilijk duel. Zij gaan alles dicht bouwen, dan wordt het heel lastige pot. Uiteindelijk toch nog een prima resultaat, want het is lastig om na 2-0 achterstand toch nog een gelijkspel over de streep te trekken."

Collectieve energie

Volgens het Feyenoord-target lag het verschil vooral in collectieve energie. "Veel ligt aan de energie. Als je gewoon met z’n allen tegelijk naar voren gaat, dan gaat het makkelijker. Dat was beter in de tweede helft, maar in eerste helft komt dat ook gewoon door twee fouten. Je wil hier gewoon overtuigend winnen, maar met onze kwaliteiten kon het nu alsnog. Dat is tweede helft wel gebleken, maar uiteindelijk een prima resultaat", besluit Valente.

Denemarken de volgende horde

Jong Oranje is ingedeeld in een poule met Finland, Denemarken en Oekraïne. De bovenste twee teams uit deze poule plaatsen zich voor de kwartfinale. De strijd om een plek bij de beste twee belooft spannend te worden: met name Denemarken beschikt over een sterke lichting spelers, dat is de volgende horde voor Oranje. Daar móét gewonnen worden om kans te maken op een plek in de kwartfinale.