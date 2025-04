Jubelende Arne Slot kan niet wachten op kampioenswedstrijd Liverpool: 'Ik verwacht veel kabaal'

Door de nipte zege op Leicester City is Liverpool nog maar een overwinning verwijderd van de titel in de Premier League. Arne Slot kijkt daarom uit naar de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur, want dan kan het gebeuren.

Komende woensdag speelt concurrent Arsenal nog tegen Crystal Palace. Als de bezoekers er met de drie punten vandoor gaan bij nummer twee Arsenal, is Liverpool zonder te spelen kampioen van Engeland. De kans is echter het grootst dat The Reds het zondag zelf moeten bewerkstelligen, in eigen huis tegen de tegenvallende topclub Tottenham Hotspur.

Kampioenskoorts op Anfield

Slot heeft veel zin in de wedstrijd op Anfield, maar is alvast op zijn hoede voor Spurs zo vertelt hij aan Sky Sports. "We kijken er allemaal naar uit. Dat doen we altijd als we op Anfield mogen spelen. Maar we hebben al vaker tegen Tottenham gespeeld en we weten dat ze het ons erg moeilijk kunnen maken. Ze zijn goed, hebben de geblesseerden terug en spelen niet voor niets nog ergens voor in de Europa League."

De sfeer op Anfield is normaal gesproken al buitenaards, maar zeker met een titel in zicht zal de twaalfde man zeker meehelpen weet ook Slot. "Ik verwacht dat onze fans veel kabaal gaan maken."

Lof voor sterspelers

Invaller Trent Alexander-Arnold, die door een deel van het uitvak uitgefloten werd toen hij binnen de lijnen kwam, maakte de winnende goal tegen Leicester City. Slot is lovend over de rechtsback. "Ik vraag me af of hij ooit eerder met zijn linkerbeen gescoord heeft. Zijn linkerbeen is overigens gewoon goed, maar zijn rechter is zo, zo, zo uitzonderlijk. Dit was een belangrijke goal, geweldig voor hem ook." Slot was overigens correct, want dit was de eerste treffer met links in de loopbaan van Alexander-Arnold.

Virgil van Dijk

Ook Virgil van Dijk en Mohamed Salah konden op complimenten van hun trainer rekenen. "Het is heerlijk dat je spelers hebben die opstaan als het écht nodig is. Vorige week was het Virgil, nu Trent. Eerder hadden we vaak Mohamed Salah. Vandaag miste hij een paar kansen, maar sinds ik hier ben hebben we nog geen wedstrijd gespeeld dat we uit zoveel kansen niet scoren. Nu was een standaardsituatie nodig. Het was zwaar, maar geweldige afronding van Trent."

