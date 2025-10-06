Justin Kluivert heeft zijn steun uitgesproken voor boezemvriend Noa Lang in Italië. De vleugelaanvaller krijgt nog maar weinig speeltijd bij Napoli en moet zich duidelijk nog bewijzen. "Ik weet zeker dat hij over een tijdje wel zijn plek heeft en gewoon de Noa laat zien die hij is, maar, daarvoor moet je ook de kans krijgen", aldus Kluivert, die zelf ook een moeilijke tijd kende in de Serie A.

Kluivert verkeert momenteel in een goede flow. Met AFC Bournemouth staat hij vierde in de Premier League, slechts twee plaatsen onder landskampioen Liverpool, waar veel Oranje-ploeggenoten van Kluivert spelen.

Spirit

"Ja, we zijn goed bezig. Het is nog vroeg in het seizoen, maar we hebben de spirit om het best mogelijke te halen, dus laten we alles geven", antwoordt de tweede zoon van voetballegende Patrick Kluivert op de vraag of Arne Slot en zijn Oranje-ploeggenoten bij Liverpool zich al zorgen moeten maken voor de club uit Bournemouth.

'Daarvoor moet je ook de kans krijgen'

Aan de andere kant van Europa heeft Kluiverts boezemvriend Lang het een stuk zwaarder. De aanvaller maakte afgelopen zomer de overstap van PSV naar Napoli, maar heeft vooralsnog geen potten kunnen breken bij de Italiaanse landskampioen en krijgt weinig speeltijd. Kluivert weet als geen ander wat zijn jeugdvriend doormaakt: ook hij maakte ooit de stap van de Eredivisie naar de Serie A, en had daar moeite om zich in de kijker te spelen.

"Ik denk dat hij merkt dat het daar niet alleen gaat om het aan de bal zijn. Het is vooral ook veel zonder de bal. Hij maakt daar stappen in. De vorige wedstrijd dat hij weer minuten heeft gekregen, zag ik dat hij dat heel goed deed. Ik weet zeker dat hij over een tijdje wel zijn plek heeft en gewoon de Noa laat zien die hij is, maar, daarvoor moet je ook de kans krijgen. Dat heeft hij tot nu toe nog weinig gehad", aldus Kluivert over zijn vriend in Italië.

Rapcarrière

Naast zijn voetbalcarrière brengt Lang ook muziek uit. De rapper scoort onder de artiestennaam Noano regelmatig een hit. Ooit maakten de twee boezemvrienden samen een rap. Al werd dat nummer nooit uitgebracht. Kluivert liet een fragment uit het nummer horen aan oud-voetballer Andy van der Meijde in zijn tv-programma Andy Niet te Vermeijde.

Kluivert hield het echter bij dat ene nummer en is ook niet van plan om zich in de toekomst nog bezig te houden met een carrière als rapper, zo vertelt hij aan deze site. "Ik laat dat aan mijn vriend Noa over. Hij is daar veel beter in dan ik. Laat mij maar gewoon focussen op voetbal."

Vriendschap

Kluivert en Lang raakten al in hun jonge jaren goed met elkaar bevriend. De twee speelden samen in de jeugdopleiding bij Ajax, maar raakten al bevriend toen Lang nog in de jeugdopleiding van aartsrivaal Feyenoord speelde.

De band tussen de twee is er in de loop der jaren niet minder op geworden. Zo blijkt wel uit de dilema-vraag of Kluivert liever Lang knock-out zou slaan in de boksring of de Premier League-titel verspeelt door een eigen doelpunt: "Ik vecht niet met mijn vrienden, dus dan verspeel ik de titel wel, zeker!"