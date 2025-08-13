Het is feest in de bestuurskamer van NEC. Nog geen maand na de recordverkoop van keeper Robin Roefs naar Sunderland staat de Gelderse club op het punt om opnieuw een miljoenenbedrag op de rekening te zien verschijnen. Dit keer is het Sontje Hansen die de clubkas gaat spekken. De snelle buitenspeler is hard op weg naar Engeland, waar een ploeg uit het Championship bereid is diep in de buidel te tasten.

Volgens transferjournalist Mounir Boualin heeft de 23-jarige aanvaller een akkoord bereikt met Middlesbrough, en ook NEC is rond met de Engelsen over de transfer. Naar verluidt gaat het om een transfersom van zo’n 4,5 miljoen euro, inclusief bonussen. Daarmee wordt Hansen direct een van de duurste verkopen in de geschiedenis van de club.

Concurrentie om handtekening van Hansen

Hansen kwam in de zomer van 2023 transfervrij over van Ajax en groeide uit tot een vaste waarde in de ploeg. In 72 wedstrijden voor NEC scoorde hij dertien keer en gaf hij negen assists. Zijn snelheid, techniek en dreiging maakten hem geliefd bij het publiek, maar in de seizoensopener tegen Excelsior (5-0) bleef hij 90 minuten op de bank. Een teken dat een vertrek eraan zat te komen.

Het is niet alleen Middlesbrough dat zijn zinnen op Hansen had gezet. FC Kopenhagen, RC Lens en het door Hollywood-acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney bestuurde Wrexham toonden serieuze interesse. Ook Ajax werd kort gelinkt aan een terugkeer van hun oud-jeugdspeler, maar van een concreet bod kwam het niet.

#NEC en #MiddelsbroughFC hebben een mondeling akkoord bereikt over de transfer van Sontje Hansen. De club uit Engeland gaat ongeveer 4,5 miljoen euro overmaken naar de club uit Nijmegen. De aanvaller gaat voor meerdere seizoenen tekenen. Lees meer via: https://t.co/9ePrUHH2u5 — Mounir Boualin (@MounirBoualin) August 13, 2025

Opnieuw een miljoenenklapper

Met deze deal klimt Hansen naar plek drie op de lijst van duurste NEC-verkopen ooit, achter Robin Roefs en Magnus Mattsson. Roefs vertrok begin deze maand voor een absoluut clubrecord naar Premier League-promovendus Sunderland. De 22-jarige keeper leverde NEC maar liefst 10,5 miljoen euro op, plus drie miljoen aan bonussen en een doorverkooppercentage. Daarmee werd het oude record – de verkoop van Mattsson begin 2024 voor 5 miljoen euro aan FC Kopenhagen – ruimschoots verpulverd.

NEC trapt seizoen af in stijl

NEC is het VriendenLoterij Eredivisie-seizoen uitstekend begonnen onder nieuwe trainer Dick Schreuder. In eigen huis werd Excelsior volledig afgedroogd, waarmee de Nijmegenaren meteen hun visitekaartje afgaven. Het spel oogde fris, aanvallend waarmee een mooi seizoen voor de deur staat met de teruggekeerde Tjaronn Chery als blikvanger.

Zaterdag wacht meteen een nieuwe test voor Schreuder en zijn ploeg: een uitwedstrijd tegen Heracles. In Almelo wil NEC de goede competitiestart een vervolg geven en laten zien dat de ruime zege op Excelsior geen incident was.

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.