Robert Maaskant spreekt zorgen uit over Nederlands voetbal: 'Het maakt geen reet meer uit'

Nu het kampioenschap aanstaande is, kantelt de visie over het spel van Ajax ook. Waar er eerst veel kritiek kwam op het spel van de koploper onder trainer Francesco Farioli, wordt het nu het goed gaat, juist aangemoedigd. Robert Maaskant ziet dat andere trainers nu ook het verdedigende aspect boven het 'voetballen' verkiezen. "Ze moeten het verschil maken in hun creatieve denken", oordeelt de trainer.

De analist uit zijn zorgen over een nieuwe ontwikkeling op de Nederlandse velden. Francesco Farioli heeft een nieuwe stijl van voetbal naar Nederland gehaald, waarin resultaat boven de uitvoering gaat. Iets waar wij in Nederland totaal niet op berekend zijn, gezien de Hollandse School.

Beluister de veertiende aflevering van De Maaskantine

'Het maakt geen reet meer uit'

In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine uit Maaskant zijn zorgen. "Waar ik zo bang voor ben is dat iedereen dadelijk weer het succes van Ajax gaat kopiëren en zegt het maakt allemaal geen reet meer uit hoe we voetballen." Het bruggetje werd gemaakt nadat er besproken werd dat Robin van Persie bij Feyenoord zijn spel ook behoorlijk heeft aangepast ten opzichte van zijn tijd bij sc Heerenveen. Resultaat is ook belangrijker geworden dan zijn visie op het moment, wordt besproken in de podcast.

Er is nog de hoop dat Van Persie dit omdraait, omdat hij nu zijn eigen aankopen kan doen bij Feyenoord. Onder andere Sem Steijn is al toegevoegd aan de selectie en dat is een goede keuze vindt Maaskant. "Die past echt bij Feyenoord en kan ook spelen zoals Van Persie wil."

Feyenoord legt recordbedrag neer voor Sem Steijn: dit zijn de details De transfer van Sem Steijn naar Feyenoord komt steeds dichterbij. Tubantia heeft inmiddels meer informatie over de deal en weet dat de Rotterdammers een recordbedrag zullen neertellen om de topscorer van de Eredivisie te halen.

Visie Nederlands voetbal

Maaskant hoopt dat de mentaliteit dan ook weer zal veranderen. "We moeten niet denken als we maar winnen, want dat mag bij Ajax ook. En iedere Ajax supporter vindt dat goed, dat zie je nu, dat is gebleken. En nu sterker nog, het gaat nu vergroeilijkt worden door iedereen. Iedereen gaat nu roepen van ja, maar goed, het resultaat is wel heilig." De analist, en tegenwoordig zelf ook weer trainer, zou dat zorgelijk vinden voor de ontwikkeling van jonge trainers. "Zij moeten juist het verschil maken met creatief denken en het creëren van een aanvallende stijl."

Hij weet ook wel dat Nederland ondertussen niet meer per se bekend staat om die stijl, maar de verandering in mentaliteit vindt hij zonde. "Ik proef gewoon een beetje dat mensen vergoeilijken hoe het is gegaan bij Ajax, omdat er straks Champions League gespeeld is."

Ajax-trainer Francesco Farioli noemt opvallende statistiek over Sparta: 'Dat verdient onze volle aandacht' Ajax neemt het komende zondag op tegen Sparta in de Johan Cruijff Arena. Daar komen de Amsterdammers een oude bekende tegen: Maurice Steijn. Sinds hij aan het roer staat doen de Spangenaren het uitstekend. En dat ziet ook Francesco Farioli.

Beluister De Maaskantine

In de veertiende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over het te laat komen van Malik Tillman. Verder bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld de situatie van Sem Steijn, wil hij waken voor kopieergedrag van het spel van Ajax en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

Elke aflevering wordt afgesloten met de rubriek de 'Slotfase', waarin Maaskant inzoomt op de prestaties van succescoach Arne Slot van Liverpool in Engeland. Bekijk hieronder de gloednieuwe podcast-aflevering of check in via Spotify of YouTube, waar de uitzending ook te bekijken is.