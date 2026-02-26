Oud-voetballer Johan Voskamp heeft keihard uitgehaald naar Johan Derksen. De oud-spits van onder andere Sparta Rotterdam zet zich momenteel druk in om mentale weerbaarheid bespreekbaar te maken in het bedrijfsleven en in de sport. Alleen loopt hij daar op tegen een conservatieve wereld, zo zegt hijzelf. "Dan is er nog een lange weg te gaan."

Johan Voskamp staat vooral bekend om zijn doelpuntenrecord in de Nederlandse voetbalcompetities. Hij scoorde ooit 8 keer in één duel namens Sparta Rotterdam in de Jupiler League. Tegen Almere City was hij niet te stoppen, de wedstrijd eindigde uiteindelijk in 12-1. Het zou een geweldig seizoen worden voor de spits, die 29 doelpunten scoorde dat seizoen.

Mentale weerbaarheid

Maar het was niet altijd rozegeur en maneschijn voor de oud-speler van Sparta. Hij kampte ook met mentale problemen gedurende zijn carrière en zocht hulp bij een mentale coach en psycholoog. Het blijft een taboe in de voetballerij, merkt de oud-spits nu hij zelf een mental performance coach is, vertelt hij in de Rijnmond-podcast Sparta Naar Voren.

Voskamp begeleidt sporters en zakenmensen en hoopt dat het ooit een onderwerp gaat worden dat niet onderbelicht is binnen de voetbalwereld. "Ooit lijkt het mij leuk om dit bij Sparta te doen", vertelt hij. Momenteel is er nog geen vaste werknemer die zich hier structureel mee bezighoudt bij de Rotterdammers. Dat komt door de conservatieve voetbalwereld, vindt hij.

Johan Derksen

Voskamp heeft meermaals contact opgenomen met jeugdspelers en hun ouders om over mentale begeleiding te spreken. De ouders zijn dan wel geïnteresseerd maar de speler vaak niet. "Als ik dan vraag of die speler dat ook wil, hoor ik vaak dat zij dat zelf nog als een vorm van zwakte zien. Dan merk je dat voetbal conservatiever is dan andere sporten." Dat zou volgens hem ook komen vanwege de invloeden op tv en van één man in het bijzonder. " Zolang Johan Derksen nog steeds bepalend is hoe mensen denken, is er nog een lange weg te gaan", merkt hij op.

