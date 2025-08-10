De kersverse Feyenoord-aanwinst Anel Ahmedhodzic kende een bizarre week. Zijn transfer naar de Rotterdamse topclub werd razendsnel afgerond, waarna hij in enkele dagen tijd al twee sterke wedstrijden speelde.

Ahmedhodzic werd maandagavond officieel gepresenteerd als speler van Feyenoord, nadat hij overkwam van Championship-club Sheffield United. Na zijn eerste training op dinsdag, werd hij woensdagavond door trainer Robin van Persie direct voor de leeuwen gegooid. Hij stond in de basis tegen Fenerbahce in de voorronde van de Champions League. De Bosnische Zweed speelde een uitstekende wedstrijd en liet ook zaterdag, tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen NAC, zien dat hij een uitstekende verdediger is.

Razendsnelle transfer

De transfer van de verdediger werd razendsnel afgerond, zo vond hij zelf ook. De Bosnische Zweed moest zelfs zijn agenda er helemaal voor omgooien. "Ik had eigenlijk plannen om naar de dierentuin te gaan in Sheffield", zo vertelde hij lachend aan het Algemeen Dagblad. "Maar nu ben ik hier, als speler van Feyenoord. Het is ongelooflijk snel gegaan allemaal, maar ik voel me ontzettend goed. De stad, de sfeer in het stadion, de warmte die ik hier ontvang: het is geweldig allemaal. Ik ben er net, maar echt: ik voel me nu al thuis."

Robin van Persie

Bij Feyenoord werkt Ahmedhodzic nu samen met Van Persie, iets wat hij heel bijzonder vindt. "Vroeger speelde ik veel FIFA, en Robin was één van de beste spelers in het spel. Dus natuurlijk had ik bewondering voor hem, ik keek echt tegen hem op."

Vaak wordt er gezegd dat je nooit je helden moet ontmoetten, maar dat geldt hier niet. Ahmedhodzic kon het gelijk vinden met zijn nieuwe coach. "Ons eerste gesprek was ook meteen goed. Hij gaf me een welkom gevoel, legde duidelijk uit wat hij van mij verwachtte. Ik wist gelijk: laat mij maar spelen. Ik was er klaar voor."

Van Persie had eerst telefonisch contact met de verdediger en sprak hem later uitgebreider op het trainingscomplex. "Bij een nieuwe club begin je vaak in een roes, je drijft haast op adrenaline", zo vertelde hij eerder deze week.

De coach vervolgde: "Het is geweldig hoe snel Anel zich aanpast en hoe makkelijk hij de dingen oppikt. We reizen natuurlijk maandag alweer naar Istanboel, maar ik verwacht dat hij daarna wel wat meer gaat landen hier. Gelukkig heeft hij gisteren al een huis gevonden voor zichzelf en zijn gezin, dat is altijd fijn."

Nationale ploeg

Sinds vorig jaar speelt de verdediger niet meer voor het nationale elftal van Bosnië. Dit kwam door een heftig conflict met de voetbalbond van zijn moederland. Benieuwd naar alle details? De redactie van Sportnieuws.nl zocht het uit. Hieronder lees je er meer over:

