'Kippenvelmomentje' bij Ajax maakt indruk: 'De emotie van verliezen is veel groter'

Het minutenlange gebaar van Ajax-fans na het behalen van de tweede plaats laat ook oud-hockeysters en olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As niet onberoerd. Het was niet alleen emotioneel voor de spelers en de supporters, maar ook voor de vrouw van Ajax-scout Kelvin de Lang, zegt ze in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast.

“Ik had vier schermen voor me”, begint Hoog. “Ik keek naar de hockey play-off tussen Den Bosch en Amsterdam, de Formule 1, Ajax én PSV. En dan had ik ook nog twee kinderen om me heen. Dus ik had vrij veel prikkels. Ik was helemaal overprikkeld daarna.”

'Belachelijk en onnacceptabel' gedrag van 'smaakmaker' Wout Weghorst volledig afgekeurd: 'Daar moet je van afblijven' 'Smaakmaker' Wout Weghorst haalde weer veel om zijn hals na afloop van de gewonnen wedstrijd van Ajax tegen Twente. De emotie zat hoog nadat de titel net was misgegrepen. Bij het bedanken van de fans duwde hij een cameraman omver. "Laakbaar gedrag, je moet met je poten van andere mensen blijven, ook al is de emotie hoog."

Kippenvelmomentje

De spanning was om te snijden. “Ajax kwam vrij snel op voorsprong, maar PSV ook. Toen werd het 1-1 bij Sparta - PSV. Het schijnt dat dat in het stadion voor een kippenvelmomentje zorgde. Het hele stadion ging los. Toen dacht iedereen even dat we kampioen zouden worden”, vertelt Hoog.

Ajax-directie en fans op verkeerde been gezet: 'gedroomde goal' Sparta verschijnt in app Voor heel even ontplofte de Johan Cruijff ArenA nadat Ajax de 1-0 had gemaakt tegen FC Twente. Jordan Henderson kopte een scherp aangesneden voorzet in het doel, waardoor Ajax aan kop ging. Het Ajax-publiek zong de kelen schor, maar dat was vrij snel voorbij. Daarna werden ze ook nog eens lelijk in het ootje genomen door een app. Zelfs de directie trapte erin.

“Dacht jij dat ook echt? Dat Ajax kampioen zou worden?” vraagt Van As, die zelf op dat moment weer hoop kreeg. Hoog beaamt: “Ik had ergens wel hoop. Ik was zelfs een paar rondjes aan het rennen en aan het juichen. Maar meteen daarna nam PSV weer het heft in handen. Toen wist je: er gaat nog een doelpunt vallen.” En dat gebeurde. PSV won met 3-1 van Sparta Rotterdam.

Wout Weghorst bijt van zich af en verklaart klap na deceptie Ajax: 'Heb gemerkt wat daar de gevolgen van zijn geweest' Wout Weghorst vestigde na Ajax - FC Twente de aandacht op zich met een opvallende actie. De Ajax-spits deelde een klap uit aan een camera die op hem gericht was toen hij met de spelers tegenover het eigen publiek stond. Na afloop werd Weghorst door een journalist van ESPN geconfronteerd met de beelden en deed de veelbesproken Ajacied zijn verhaal.

'Trots Ajax-publiek'

Hoewel er genoeg te zeggen valt over hoe en waar Ajax de titel verspeelde, willen de twee oud-hockeysters ook stilstaan bij het Ajax-publiek. “Ik vond het zo mooi hoe het na de wedstrijd ging. Het hele publiek zong de spelers toe. Echt een trots publiek”, vertelt Hoog.

“We hebben het nu steeds over Ajax, maar de schaal is natuurlijk van PSV”, benadrukt Hoog. “Dat is ook zo”, reageert Van As. “Maar je praat toch sneller over verlies. Winnen is mooi, maar het is ook lekker om het over het verlies te hebben.”

Tijdperk Franceso Farioli bij Ajax voorbij: Italiaan beging één grote blunder, filosoof wekte verbazing in Amsterdam Francesco Farioli houdt het weer voor gezien in Amsterdam: in zijn eerste seizoen als coach van Ajax was hij dichtbij om kampioen van Nederland te worden. Maar dat liep door een dramatische reeks op het einde anders. Ook buiten het veld borrelden de irritaties op. De Italiaan kreeg veel kritiek, bleef stoïcijns bij zijn verhaal en heeft mede daardoor besloten te vertrekken. Een blik op het seizoen van de veelbesproken trainer van Ajax.

“De emotie van verliezen is natuurlijk veel groter”, haakt Hoog in. Wel benadrukken ze dat PSV het fantastisch heeft gedaan. “Ze zijn van een mega achterstand teruggekomen”, zegt Van As. “Dat getuigt echt van veerkracht.” Hoog concludeert: “Veel emoties."

Gaat Ajax voor deze opvolger van Francesco Farioli? 'Hij zal ook echt zijn stempel willen drukken' Francesco Farioli heeft maandagochtend zijn vertek aangekondigd bij Ajax. De Italiaan houdt het na één jaar voor gezien in Amsterdam en de mogelijke opvolger wordt al besproken. Uiteraard wordt Erik ten Hag genoemd, die eerder erg succesvol was bij Ajax. Toch is er ook twijfel over zijn terugkeer: "Je moet niet zo snel terug gaan naar wat is geweest."

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As samen met Sportnieuws.nl het sportweekend. Deze aflevering: de titelontknoping in de Eredivisie, Max Verstappen als winnaar in Italië, de hockey play-offs en hilarische anekdotes uit hun eigen topsportcarrière. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: