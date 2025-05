Klein lichtpuntje voor Ruud van Nistelrooij na degradatie Premier League

Eindelijk weer eens een klein succes voor Ruud van Nistelrooij in Engeland: na elf competitieduels zonder overwinning boekte hij met Leicester City weer een zege. De club, die onlangs degradeerde uit de Premier League, won in eigen huis van het eveneens al gedegradeerde Southampton met 2-0.

Het is de derde overwinning in de Premier League voor Van Nistelrooij met Leicester. Hij won met zijn ploeg eerder van West Ham United en Tottenham Hotspur, maar haalde te weinig punten om degradatie te voorkomen. Jamie Vardy, die Leicester na dertien seizoenen gaat verlaten, opende in de 17e minuut de score. Jordan Ayew zorgde in de tweede helft voor de tweede treffer.

Opmerkelijke wedstrijd

Hoewel het duel tussen de twee gedegradeerde ploegen nergens meer om ging, was de wedstrijd op zijn zachtst gezegd toch opmerkelijk te noemen. Dat had alles te maken met een opvallende gebeurtenis. Na een botsing tussen scheidsrechter David Webb en een speler ging de arbiter naar de grond.

Webb ging geblesseerd naar het gras en Vardie was er als de kippen bij om zijn fluit te pakken, om zo het spel even stil te leggen. De behandeling duurde wel even, want de eerste helft kreeg maar liefst twaalf minuten extra tijd.

Leicester

Vooral op bestuurlijk niveau rommelt het bij Leicester, maar ook Van Nistelrooij kan op veel kritiek rekenen. De trainer, die het als interim-trainer van Manchester United best aardig had gedaan, deed het slechter dan Steve Cooper, zijn voorganger en kreeg de ploeg eigenlijk nooit aan de praat.

'Daar het verschil maken'

Robert Maaskant denkt dat de degradatie niet eens zo slecht is voor de carrière van de nog jonge trainer. "Hij heeft geen goede keuze gemaakt om daar te komen", begint hij. "Maar het kan best goed zijn om naar het Championship te gaan en daar het verschil te maken door voor de promotieplekken te gaan", legt Maaskant uit in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

