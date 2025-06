De Duitse doelman Marc-Andre ter Stegen staat inmiddels al zo'n tien jaar onder contract bij FC Barcelona, maar mogelijk gaan de twee snel uit elkaar. Dit heeft allemaal te maken met een conflict dat afgelopen seizoen is ontstaan.

Spaanse media berichten over de bekoelde relatie tussen Barcelona en topkeeper Marc-André ter Stegen. Zo heeft SPORT details naar buiten gebracht over de breuk tussen beide partijen.

Het recentelijk aantrekken van doelman Joan Garcia van Espanyol is een duidelijk signaal naar de 33-jarige Duitser. Er gaan steeds meer geruchten dat Ter Stegen vertrekt bij de Catalanen, ondanks een contract tot 2028 en het feit dat hij zich normaal gesproken goed voelt bij de club en in de stad.

Ontevreden

SPORT benadrukt dat Ter Stegen ontevreden was dat hij niet mocht spelen in de returnwedstrijd tegen Inter in de Champions League – een beslissing van trainer Hansi Flick. Bovendien was de Duitse doelman teleurgesteld dat hij in de laatste wedstrijd van het seizoen, uit bij Athletic Bilbao (toen de titel al binnen was), op de bank moest plaatsnemen voor Iñaki Peña.

Ter Stegen wilde starten in San Mamés om fit te zijn voor de naderende Nations League-finales met Duitsland. Uiteindelijk keepte hij in beide verloren wedstrijden van Die Mannschaft tegen Portugal en Frankrijk.

Financiële reden

Een andere reden voor zijn onvrede was op financieel gebied: door op de bank te zitten, miste hij een makkelijk te behalen bonus in zijn contract, gebaseerd op gespeelde wedstrijden. Dit was de start van de huidige situatie tussen hem en de club, en de ontknoping moet nog komen.

Onzinnig

De onvrede en de druk van Ter Stegen vallen niet goed bij het management van de Catalaanse club. Volgens SPORT is het voor Barcelona, hoewel ze het niet publiekelijk toegeven, belangrijk dat Ter Stegen vertrekt na het conflict dat is ontstaan.

Een vertrek zou daarnaast aanzienlijk wat ruimte vrijmaken in de salarisbegroting, en de club vindt het ook onzinnig om een reservekeeper met zo'n hoog salaris te hebben. Het is afwachten of dit standpunt verandert met de naderende voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat op 13 juli begint.

De Duitse international wordt inmiddels verband gebracht met een transfer naar Galatasaray.

