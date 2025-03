Kosten privéjet van Memphis Depay maken Johan Derksen woedend: 'Is hij een filmster, onze Lieve Heer?'

Memphis Depay kwam vorig weekend met een privéjet naar Nederland om zich aan te sluiten bij de selectie van Oranje. Donderdag speelde Nederland in Rotterdam tegen Spanje (2-2). Bij Vandaag Inside hadden de heren er uiteraard een scherpe mening over.

Het ging in de show van vrijdag niet zozeer over het spel van Memphis, die niet tot scoren kwam en ook niet de hele 90 minuten uit speelde. Wel over zijn besluit om vanuit Brazilië, waar hij zondagavond nog een wedstrijd speelde met Corinthians, naar Nederland te gaan in een privéjet.

160.000 euro

Presentator Wilfred Genee meldde dat de vlucht circa 160.000 euro kost. Dat schoot bij Johan Derksen in het verkeerde keelgat. "Ja, dat kost 160.00 euro.", aldus De Snor. "Is Memphis een filmster? Is het Onze Lieve Heer? Kijk, als je karakter hebt, dan zeg je: 'Ik kom en als je mij een business class-ticket voor een lijnvlucht geeft, ben ik meer dan tevreden''.

"Maar Memphis vindt het heel normaal dat er even 160.000 euro uitgegeven wordt aan de grote Memphis", mopperde Derksen.

Memphis Depay laat veelbesproken EK-item thuis bij rentree in Nederlands elftal Memphis Depay is terug in het Nederlands elftal. De nummer 2 op de eeuwige topscorerslijst achter Robin van Persie werd een tijdje niet opgeroepen vanwege zijn situatie na het EK. Inmiddels heeft Ronald Koeman hem weer in de armen gesloten.

Haarband

In de kwartfinale in de Nations League moet Nederland afrekenen met Spanje. Memphis zweette zich in de heenwedstrijd rot. Juist die avond had hij zijn haarband wel kunnen gebruiken. Tijdens het EK voetbal in 2024 maakte hij veel los met zijn besluit om een witte band om zijn hoofd te dragen.

De zweetband was er in allerlei kleuren. Op het EK droeg Depay een witte en blauwe, terwijl voor zijn club Corinthians ook een zwart exemplaar wed gemaakt. Tijdens zijn laatste wedstrijd in clubkleuren had hij de band nog op.

Bondscoach Ronald Koeman zet journalist op zijn plek na vraag over Memphis: 'Dat zou wel heel dom zijn' Memphis Depay is terug bij Oranje. De aanvalsleider doet het goed in Brazilië en werd daardoor opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman. Hij bekeek hem onlangs bij zijn club Corinthians. Toen Koeman daar een vraag over kreeg en ontdekte dat er iets niet klopte, greep hij zijn kans om de journalist op zijn plek te zetten.

Muziek

In Brazilië doet Memphis het niet alleen prima bij Corinthians, ook heeft hij daar in samenwerking met een bekende producer een grote muzikale hit te pakken. Daarover kan hij in Oranje bijpraten met Noa Lang van PSV, die ook al enkele klappers heeft uitgebracht.

"Het gaat gewoon over het leven in Brazilië. Of over de familie gaan. Of over auto's. Ik weet niet... gewoon over van alles en nog wat. Wat ik vaker zeg: Voetbal is een belangrijk onderdeel van ons leven, maar voetbal is niet alles hoor", zegt Lang over zijn contact met Depay.