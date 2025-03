Bondscoach Ronald Koeman zet journalist op zijn plek na vraag over Memphis: 'Dat zou wel heel dom zijn'

Memphis Depay is terug bij Oranje. De aanvalsleider doet het goed in Brazilië en werd daardoor opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman. Hij bekeek hem onlangs bij zijn club Corinthians. Toen Koeman daar een vraag over kreeg en ontdekte dat er iets niet klopte, greep hij zijn kans om de journalist op zijn plek te zetten.

Memphis is volgens Koeman topfit en start daarom ook tegen Spanje vanaf de aftrap. "Ik heb hem gezien in Brazilië en nu ook hier in Zeist. Hoe fris hij oogt. Dat is natuurlijk niet alles, maar dat geeft vertrouwen voor een goede prestatie morgen", zo verklapt de bondscoach alvast een naam in de basisopstelling. Vervolgens wordt hij door Sam van Royen bevraagd naar zijn bezoek aan het Zuid-Amerikaanse land, maar Koeman merkt al snel dat er in de vraagstelling iets niet klopte.

Koeman bezocht namelijk een wedstrijd van Corinthians waar Memphis niet in de basis startte. Volgens Van Royen kwam dat voor Koeman als een verrassing, maar 'dat klopt niet'. "Jij denkt dat ik naar Brazilië vlieg en dat ik verrast ben dat hij niet speelt? Dat zou wel heel dom zijn, lijkt mij. We wisten dat, daarom zijn we ook twee wedstrijden gebleven."

Statistieken van Memphis

Memphis raakte afgelopen zomer clubloos na zijn vertrek bij Atlético Madrid. Na het EK kwam hij bij Corinthians terecht. De 31-jarige spits is daar enorm belangrijk. In minder dan een jaar tijd was hij al goed voor 18 goals en 11 assists voor de Braziliaanse topclub. Mede daardoor dwong hij een terugkeer in Oranje af.

Jetlagspits

Depay werd van de week omgedoopt tot jetlagspits van Oranje. Op Instagram liet hij zien hoe hij binnen een uur of 18 het veld in Brazilië verliet en 18 uur later op de training stond bij het Nederlands elftal. Ronald Koeman verwacht niet dat er een probleem is met de fitheid van de spits, die gewoon meetrainde. Nederland speelt donderdag het eerste duel in de kwartfinale van de Nations League tegen Spanje. Aankomende zondag is de return.

