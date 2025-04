Kritische Robin van Persie verklaart vele tegendoelpunten Feyenoord: 'Dat vind ik belangrijker'

Robin van Persie heeft Feyenoord aardig op de rails gekregen. De 41-jarige trainer is echter wel kritisch op zijn ploeg en dan voornamelijk in verdedigend opzicht. Volgens de oud-topspits móét dat beter, ondanks dat hij geen concessies in zijn spelwijze wil doen. "Ik ben een coach die liever 5-4 wint dan 1-0", zegt Van Persie.

Feyenoord heeft de afgelopen drie wedstrijden op overtuigende wijze gewonnen. Het team scoorde maar liefst dertien doelpunten, maar incasseerde ook vijf tegengoals. "Dan ga je toch kijken waar dat aan ligt. Je ziet gelijk dat er best veel dingen goed gaan, maar het kernpunt is wel dat we het beter kunnen doen bij die tegengoals", zegt Van Persie op het persmoment.

Juiste keuzes maken

Volgens Van Persie vallen de tegendoelpunten vooral door bepaalde keuzes. Hij neemt het tegendoelpunt van FC Groningen als voorbeeld. "Dan denk ik dat we een seconde of dertig én twintig ervoor betere keuzes hadden kunnen maken Zo maken we de koppeling richting de training en meeting, hoe we het voortaan beter kunnen doen. Dan kom je bij ieder duel wel wat tegen wat net even wat beter kan. Dat is dat puzzelstukje dat we iedere keer weer willen leggen."

'Liever 5-4 dan 1-0'

De trainer van Feyenoord vermoedt dat het favoriete spelsysteem óók bijdraagt aan het hoge aantal tegendoelpunten. "Dat is ook het risico van zo hoog druk willen zetten en ons op deze manier presenteren. Ik ben een coach die liever 5-4 wint dan 1-0. Dus dat risico zit er altijd aan vast dat je ergens een tegengoal krijgt", vervolgt Van Persie.

De oud-topspits weigert dan ook concessies te doen. "Het is ook niet dat wij een team zijn dat na een doelpuntje onszelf ingraaft. We blijven gewoon doorgaan op onze manier van voetballen. Dat vind ik belangrijker. Tegelijkertijd kijken we er wel naar van oké, die vijf tegengoals vinden we wel veel in drie wedstrijden. Aan de andere kant is het misschien ook een gevolg van de dertien goals die we maken", stelt Van Persie.

AZ - Feyenoord

Feyenoord staat zaterdagmiddag voor de uitdaging van een lastig uitduel tegen AZ. In het AFAS Stadion is een overwinning cruciaal om de strijd om de tweede plek levend te houden én om AZ definitief op achterstand te zetten in de race om de derde plaats. De wedstrijd start om 14.30 uur.

