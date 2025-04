Feyenoord-trainer Robin van Persie weigert druk richting PSV op te voeren: 'Dat zou raar zijn'

Feyenoord en PSV zijn verwikkeld in een spannende strijd om de tweede plek, die directe plaatsing voor de Champions League oplevert. Robin van Persie richt zijn aandacht echter niet op de tweede plek, maar focust zich volledig op het behouden van de derde plaats. "Het is heel prettig als hun punten verliezen, maar ook dat zal niet iedere week zo zijn", stelt Van Persie in aanloop naar AZ-uit.

Feyenoord móét in de komende zeven duels minimaal zes punten meer halen dan PSV om de tweede plek in de Eredivisie veilig te stellen. Van Persie weigert echter de druk op te voeren richting de Eindhovenaren. "Ik heb niet de illusie dat Peter Bosz daarvan onder de indruk raakt. En de spelers denk ik ook niet. Dat is ook niet hoe ik de komende duels zie, dus dan zou ik mezelf anders voordoen dan ik ben. Dat zou ook een beetje raar zijn", vertelt de 41-jarige trainer.

Voormalig PSV'er schrikt van zijn club: 'Ik maak me héél erg zorgen' Feyenoord-legende Peter Houtman en ex-PSV'er Ernie Brandts houden rekening met rechtstreekse Champions League-plaatsing van Feyenoord. Dat zal ten koste gaan van de regerend landskampioen. "PSV heeft écht een wonder nodig", vertelt Brandts, die zichtbaar geschrokken is van de situatie bij zijn club.

Rekenwerk niet aan Van Persie besteedt

Hoewel het puntenverschil tussen de nummer twee en drie slechts vijf punten is, weigert Van Persie daarop in te gaan. "Ik ga helaas hetzelfde antwoord geven als de afgelopen periode: wij focussen ons alleen op de aankomende wedstrijd. Het rekenwerk laat ik graag aan jullie over. Dat kunnen jullie ook heel goed."

"Natuurlijk volgen wij het. Dat is logisch. Maar niet meer dan dat, want wij hebben er geen invloed op", gaat de trainer van Feyenoord verder. "Dan hangt het nog steeds er vanaf wat die andere teams rondom ons doen. Het is heel prettig als hun punten verliezen, maar ook dat zou niet iedere week zo zijn."

PSV en Feyenoord op de wipwap: waarom één club de strijd om miljoenen met gemak wint De strijd om de titel in de Eredivisie is geen strijd meer. Maar de strijd om de tweede plaats is er wel degelijk één. En wel tussen PSV en Feyenoord. Het is een strijd die om miljoenen gaat, want degene die Champions League haalt zal spekkoper zijn. Hoewel Feyenoord in goede doen is, zal PSV op de tweede plaats eindigen dit seizoen.

Van Persie laat zich niet wat ontlokken

Wanneer er later tijdens de persconferentie opnieuw geprobeerd wordt om Van Persie iets te ontlokken, blijft hij onverstoorbaar. "Nee, ik denk dat PSV zich ook focust op hunzelf en wij ook. Meer is het niet en dat is terecht. Het is goed dat het verschil nu vijf punten is, want dat is beter dan acht punten. Alleen uiteindelijk moeten wij winnen van AZ en dat is gewoon een heel moeilijke uitwedstrijd, waarbij alle focus nodig is", besluit Van Persie.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.