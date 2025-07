Louis van Gaal, voormalig trainer van onder meer Ajax, Barcelona en Oranje, kreeg in 2020 de diagnose te horen dat hij lijdt aan prostaatkanker. In 2022 maakte hij dat pas wereldkundig. En deze vrijdag gaf hij een update over zijn gezondheid.

Van Gaal was te gast in de talkshow van Humberto Tan op RTL 4. Precies in dat programma vertelde hij in april 2022 voor het eerst publiekelijk over zijn ziekte. "Ehm, nou ja, twee jaar geleden ben ik een paar keer geopereerd", zo begint hij nadat Tan vraagt hoe het met hem gaat.

'Problemen met ontlasting'

Destijds ging het slecht met Van Gaal. "Ik had ook problemen met mijn ontlasting. Ik had luiers en weet ik wat allemaal. Dat was vreselijk. Maar ik kan het nu wel managen. Ik heb geen last meer van kanker. Althans, ik word elke drie maanden gekeurd. Dat gaat goed. De uitzaaiing is ook beperkt gebleken. Ik ben nu steeds fitter aan het worden. Ik ben 73. Ik zie er toch goed uit, toch?"

Schaamte

Tan complimenteert Van Gaal ermee dat hij ook in die zwartere periode er nog goed uit zag. Daar twijfelt Van Gaal over. "Ik ben een hele schone jongen. Het deed me heel veel pijn dat ik alles moest laten lopen", zo verduidelijkt Van Gaal zijn gevoel over die periode. "Dat ik met luiers liep, dat was verschrikkelijk. Ik heb heel veel publieke optredens. Dan zien ze dat.. Ik droeg donkere pantalons om het niet te erg te laten zien. Dat is niet prettig hoor."

Hij stipt een specifieke situatie in: "Ik heb bij de Keuken Kampioen Divisie schalen moeten uitreiken. Dan zat ik gewoon in mijn broek te plassen. Niemand zegt er dan iets over. Maar ik schaam me ervoor. Dat is allemaal achter de rug."

Spieren voor Spieren

Al decennia werft Van Gaal fondsen voor de stichting Spieren voor Spieren. Dat goede doel zamelt geld in om kinderen met spierziekten te steunen. Ook zijn vrouw Truus is actief voor de stichting. "Hun levensperspectief is heel laag", zo zegt hij over kinderen die daardoor worden getroffen. "En dan heb ik het nog niet eens over ouders die dat moeten begeleiden. Wij hebben geld nodig om onderzoek te starten naar die ziektes."