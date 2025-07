Voormalig toptrainer Louis van Gaal (73) was vrijdag te gast in de talkshow van Humberto Tan. Daarin ging het onder meer over de prestaties van de Oranje Leeuwinnen op het EK voetbal voor vrouwen. Hoe kijkt de voormalig bondscoach van Oranje daarnaar en hoe reageert Leeuwinnen-bondscoach Andries Jonker daar weer op?

In de tweede groepswedstrijd te Zwitserland werden de Nederlandse vrouwen van het veld geveegd door Engeland. De titelvereddigers, onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman, wonnen met 4-0. Daardoor lijkt een exit van de Oranje Leeuwinnen bijna niet meer te voorkomen. Nederland moet Frankrijk verslaan met drie goals verschil in de afsluitende groepswedstrijd.

Dramatisch

"Dramatisch", zo noemt Van Gaal op RTL 4 de pot tegen Engeland. "Tegen Wales was het ook al niet zo geweldig. Daarom wisselt bondscoach Andries Jonker door. Maar de KNVB heeft het Jonker wel moeilijk gemaakt." Daarmee doelt hij op de bekendmaking van de voetbalbond, dat Jonker na het EK moet vertrekken als bondscoach.

'In de steek gelaten'

"Wie doet dat nou?", vraagt Van Gaal zich af. Hij heeft een prima band met Jonker. Laatstgenoemde was meerdere keren assistent van Van Gaal, onder meer bij FC Barcelona en AZ.

"Dat doet toch niemand? Kijk, er is een relatie tussen Jonker en zijn speelsters. Als je dan weet, dat die trainer na het EK wegmoet, dan is die verhouding verstoord. Alleen, dan is de vraag: in hoeverre? Ik kan het niet beoordelen, ik ben daar niet bij. Maar het is niet slim van de KNVB. Ze hebben hem wel in de steek gelaten."

Relatie

Van Gaal vindt het te rechtvaardigen dat Jonker ondanks die mededeling van de KNVB wel actief is gebleven als bondscoach. "Nou, ik denk dat de relatie tussen Jonker en zijn speelsters altijd goed is geweest. Als ik nu zie hoe hij met hen omgaat, denk ik dat het in principe, van de buitenkant bezien, goed is."

Ook ging Van Gaal in op de aanvaring die Jonker daags voor het EK had met Nederlandse media. In een podcast van de NOS liet Jonker weten, dat hij na het besluit van de bond overwoog om op te stappen als bondscoach. Iemand noemde Jonkers praatje daarover 'poppenkast'. Daar verweerde Jonker zich tegen door weer de journalist aan te vallen.

'Zo zie ik dat'

"Ik vind dat hij een goed antwoord geeft", zegt Van Gaal, nadat hij erkent dat hij ook vaak zulke clashes had met de media. "Het is typisch de journalist van De Telegraaf die deze vraag stelt. Jonker trekt de vergelijking met zijn speelsters. De poppenkast, dat zijn dan zijn speelsters. Dat is vernederend voor ze en daar neemt hij het voor op. Zo zie ik dat."

Van Gaal wil weten hoe Tan kijkt naar de situatie. De presentator vindt het op zich prima om ook aan de vooravond van een groot toernooi iets gevoeligs te bespreken als dat nou eenmaal aan de hand is. "Maar het woord poppenkast, vind je dat dan een goed woord?", vraagt Van Gaal. Tan zegt dat hij dat woord zelf niet zou gebruiken. Waarop Van Gaal zegt: "Probeer dat dan ook even uit te drukken, want jij neemt het nu op voor je collega, en ik niet. Want ik ken deze situatie."

Ze kibbelen er nog een tijdje over, maar de discusse eindigt uiteindelijk met gelach als Van Gaal met de conclusie komt dat Tan zich in de verdediging gedrukt voelt en daardoor reageert zoals Van Gaal vroeger altijd deed.

Reactie Andries Jonker

Jonker gaf zaterdag bij een persconferentie een reactie op de woorden van Van Gaal. " Ten eerste stel ik zijn steunbetuiging zeer op prijs", aldus Jonker. "Louis van Gaal is iemand die dingen uitermate goed doorziet. Als hij iets zegt, hecht ik daar veel waarde aan. Maar ik heb de laatste maanden niets gezegd over de KNVB en dat ga ik nu ook niet doen."

