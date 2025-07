De Oranje Leeuwinnen hebben zichzelf aardig in de nesten gewerkt met de pijnlijke 4-0-nederlaag tegen Engeland. De kansen op de kwartfinales op het EK zijn plots minimaal. Oud-trainer Gertjan Verbeek heeft weinig vertrouwen in een wonder tegen Frankrijk, maar heeft wel een belangrijke tip voor bondscoach Andries Jonker.

Na een historische nederlaag staat Nederland met de rug tegen de muur op het EK. De ploeg moet hopen op een stunt tegen grootmacht Frankrijk, maar is ook afhankelijk van Engeland, dat tegen Wales geen misstap mag maken. "De Fransen zijn zo goed als zeker door, dus die zijn misschien tóch een paar procentjes minder", zegt Verbeek hoopvol. Dat verdwijnt echter snel, want Verbeek twijfelt sterk of Jonker de boel nu nog op de rails krijgt. "Ik vrees met grote vrezen."

'Dan móét Jonker dat wél voor elkaar krijgen'

Volgens de huidig analist ligt de crux bij de vele onduidelijkheden in de selectie. Verbeek vindt het zorgelijk. "Als ze wat willen tegen Frankrijk, dan móét Jonker het wel voor elkaar krijgen dat de gelederen weer gesloten worden én dat ze een idee hebben hoe ze dit moeten aanpakken. Als je de wedstrijd tegen Engeland hebt gezien, dan ben ik er bang voor..."

Zorgelijke situatie

Verbeek denkt de vinger op de zere plek te kunnen leggen. "Ik heb niet het idee dat de speelsters en staf eensgezind zijn, want de een zegt wat anders dan de ander", merkt hij op. "Het meest tegenstrijdige vind ik dat Jonker zegt dat het plan klopte, maar dat de speelsters het niet goed uitvoerden. Het is maar net hoe de speelsters dat gaan opvatten. Als je het daar al niet over eens bent, dan is de oplossing ook niet zomaar gevonden, hoor. Dan wordt het lastig om een plan te hebben waarmee je denkt een kans te hebben."

Vast ritme doorbreken

De fikse tik die de ploeg van Sarina Wiegman uitdeelde aan Nederland, moet op de een of andere manier worden verwerkt. Verbeek vindt het een goede zet dat Jonker zijn team een dag met de familie liet doorbrengen en dat de spelersgroep en staf ’s avonds samen iets gingen doen. "Je moet dat vaste ritme zien te verbreken. Het is wel een keer goed om even de zinnen te verzetten."

Of het echter voldoende is om de negatieve spiraal te doorbreken, is de vraag. De pijnlijke nederlaag tegen Engeland zal volgens Verbeek blijven nazinderen. "Je zult toch iets moeten met het feit dat het totaal niet gelukt is om maar een vuist te maken tegen de Engelsen", stelt hij. "De grote vraag is: komt dit door de kwaliteit van de speelsters óf is de chemie uitgewerkt?" Verbeek heeft weinig hoop op een stunt. "Ik heb er een hard hoofd in."

KNVB moet het ontgelden

Niet alleen de ploeg en staf krijgen kritiek, ook de KNVB moet het ontgelden. De bond maakte in januari al bekend dat Jonker stopt na het EK. Die timing vindt Verbeek ongelukkig en schadelijk voor het groepsproces. "Ik denk dat de bond ook een fout heeft gemaakt door voor het EK al te verkondigen dat Andries ermee stopt. En dat heeft ook invloed op zijn groep", meent Verbeek.

"Andries had eigenlijk gewoon moeten zeggen: ‘Joh, ik kap ermee’. Ik heb namelijk ook wel een beetje het idee dat de rek eruit is. Je merkt het ook aan de interviews. De speelsters houden de schijn nog wel op, maar die zitten gewoon niet meer op één lijn met de trainer. Dan wordt het gewoon heel lastig om een resultaat neer te zetten. Het is gewoon klaar", besluit de 62-jarige oud-trainer.

