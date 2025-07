Landskampioen PSV organiseert deze zaterdag de open dag. Een goed moment om de nieuwe aanvoerder bekend te maken, zo vonden de Eindhovenaren. Luuk de Jong was vorig jaar de captain, maar de spits zit momenteel zonder contract.

PSV-trainer Peter Bosz heeft middenvelder Jerdy Schouten aangewezen als nieuwe aanvoerder. De 29-jarige Schouten noemt het een enorme eer dat hij de aanvoerdersband mag dragen.

"Ik sta hier nu twee jaar onder contract en voel mezelf inmiddels in alles een echte PSV'er", zegt hij via de clubkanalen. "We zijn momenteel bezig aan een hele goede voorbereiding. Ook persoonlijk ben ik er helemaal klaar voor om er, samen met de rest van het team, weer een gedenkwaardig seizoen van te maken. Ik ga de band met trots dragen."

Open dag

Schouten is met PSV tweemaal kampioen geworden. PSV kocht de in Spijkenisse geboren middenvelder in de zomer van 2023 en moest daarvoor Bologna meer dan 12 miljoen euro betalen. Hij staat bij Oranje op 13 interlands.

Schouten mag direct laten zien hoe hij het aanpakt als captain. Op de open dag speelt PSV tegen Athletic Bilbao uit Spanje. Ook speelt PSV met een nieuwe verdeling van rugnummers.

Rugnummers PSV

Keepers: Olij 1, Kovar 32, Schiks 24

Verdedigers: Mauro 17, Obispo 4, Gasiorowski 3, Dest 8, Sildillia 25, Nagalo 39, Flamingo 6

Middenvelders: Til 20, Veerman 23, Schouten 22, Saibari 34, Land 28, Babadi 26

Aanvallers: Pepi 9, Bajraktarevic 19, Van Bommel 7, Driouech 11, Perisic 5, Pléa 14

Aanvallers

PSV noemt de open dag de PSV FANdag. En die fans zullen hopen dat er snel nog wat spelers bijkomen, met name in de voorhoede. Want de huidige aanvallers in de selectie zijn aan de jonge en onervaren kant. Luuk de Jong en Noa Lang vertrokken en daarmee ging een brok aan ervaring verloren. Anderzijds is wel Ivan Perisic gebleven. De Kroaat is onomstreden aan de rechterkant van de aanval, al is het gezien zijn leeftijd (36) de vraag of hij alle wedstrijden mee kan draaien.

Peter Bosz

In gesprek met deze site zegt Bosz dat hij amper bij kon komen na het hectische vorige seizoen. Afschakelen zat er niet in voor de succestrainer, iets wat hij wel had verwacht. "We hadden besloten niet op vakantie te gaan. Ons nieuwe huis was klaar, dus we wilden daarvan genieten. Maar dat lukte niet echt. Ik kon niet afschakelen."

Hoe ziet dat er dan precies uit, niet kunnen afschakelen? "Ik sliep slecht en was moe. Uiteindelijk zijn we alsnog op vakantie gegaan, hebben we de zon opgezocht. Het was heel typerend: het ene jaar was ik doodmoe en dit jaar niet."