Leegloop bij Vitesse: club neemt afscheid van veel spelers, jeugdexponenten mogen wel blijven

Veel spelers gaan Vitesse verlaten. Het heeft alles te maken met de zorgwekkende financiële situatie van de club, waarvan het voortbestaan aan een zijden draadje hangt. Onder de vertrekkende spelers zitten enkele grote namen.

Zo vertrekt onder andere kind van de club Marco van Ginkel, meldt Vitesse op de eigen website. De middenvelder keerde in januari 2023 terug bij de club, waar hij als jeugdspeler vanuit de opleiding doorstroomde naar het eerste elftal en vanuit daar een transfer naar Chelsea maakte. Sinds zijn terugkeer was hij opnieuw een van de sterkhouders van het elftal. Hij was dit seizoen clubtopscorer met zeven treffers, maar mag nu dus op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Nicolas Isimat-Mirin

Ook Nicolas Isimat-Mirin vertrekt. De centrale verdediger, die net als Van Ginkel een verleden heeft bij PSV, was vaste basisspeler bij de Arnhemmers, maar zal te duur zijn om te behouden. Van Toni Domgjoni, Jordi Altena en Daan Huisman zijn de contracten eveneens opgezegd. Reservekeeper Markus Schubert bezat ook een aflopend contract; hij tekende eerder deze week al bij SC Paderborn 07.

Dominik Oroz

In april verkondigde Vitesse nog dat de optie in het contract van Dominik Oroz werd gelicht, waardoor hij tot medio 2025 aan de club zou zijn verbonden. In onderling overleg heeft men echter besloten toch nu al uit elkaar te gaan. Oroz speelde 3,5 jaar in het Gelredome. Eerder deze maand werd ook al bekend dat Davy Pröpper niet doorgaat bij de club. De oud-international hing zijn schoenen aan de wilgen.

Ook huurlingen Ramon Hendriks, Fodé Fofana, Joel Voelkerling Persson, Kacpar Kozlowski, Adrian Mazilu, Mexx Meerdink, Anis Hadj Moussa en Paxton Aaronson zijn volgend seizoen niet meer bij Vitesse te zien.

De schulden van Vitesse

Het opschonen van de selectie past in de situatie waarin Vitesse zich momenteel bevindt. Er is nog steeds sprake van een schuld van negentien miljoen euro die op zeer korte termijn gedekt moet worden. De club is al een tijd bezig met snoeien in de uitgaven. Vorige week maakte De Gelderlander al bekend dat ook een derde van het kantoorpersoneel afvloeit.

Meevaller

Tegenover alle vertrekken staan de potentiële contractaanbiedingen voor drie jeugdexponenten. Giovanni van Zwam, Tom Bramel en Andy visser zijn met de club in gesprek over een langer verblijf van de club. Ook kan Vitesse op een financiële meevaller rekenen: de handhaving van Bochum in de Bundesliga levert enkele tonnen op.