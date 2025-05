Lionel Messi haalt uit naar scheidsrechter na volgende dreun met Inter Miami: 'Hij kende de regel niet'

Bij Inter Miami stapelen de problemen zich op. Na opnieuw een teleurstellend resultaat uitte Lionel Messi openlijk zijn frustratie. Vooral één bizarre uitspraak van de scheidsrechter zorgde voor verbijstering bij de Argentijnse ster.

De nederlaag tegen Orlando City (0-3) was al de vijfde in de laatste zeven wedstrijden voor Inter Miami. Een pijnlijke reeks, zeker voor een ploeg die barst van de ervaring en kwaliteit. Toch ging het gesprek na afloop vooral over een discutabele situatie vlak voor rust.

Crisis voor Lionel Messi: Inter Miami worstelt kort voor belangrijk toernooi met vorm Waar de voetbalcompetities in Europa ten einde lopen, is deze in de Verenigde Staten (weer) volop aan de gang. Lionel Messi werd vorig seizoen vrij gemakkelijk kampioen in de MLS. Toch gaat het nieuwe seizoen er een stuk moeilijker aan toe voor Inter Miami, net voor een belangrijk toernooi.

'Hij kende de regel niet'

De frustratie bij Messi richtte zich vooral op de arbitrage. "We speelden een goede eerste helft, maar dan krijg je zo’n moment", blikt hij terug op de wedstrijd. "Een van hun spelers speelt de bal terug op de keeper, die hem oppakt en vervolgens een lange bal geeft. De scheidsrechter zei me gewoon dat hij de regel niet kende, dat hij het niet goed begreep. En dan valt er meteen een doelpunt. Dat hoor je toch niet op dit niveau?", doelt de Argentijn op de gemiste terugspeelbal.

Messi was zichtbaar geïrriteerd over de gang van zaken. "Het zijn geen excuses, maar er gebeuren steeds weer rare dingen. Elke keer is het iets. De MLS moet echt beter kijken naar wat de scheidsrechters doen", klonk de superster uiterst kritisch.

David Beckham woedend na pijnlijke nederlaag van Inter Miami: 'Toon respect!' David Beckham is woest na de 4-1 nederlaag van zijn club Inter Miami tegen Minnesota United in de MLS. De mede-eigenaar zag hij hoe zijn team, met sterspeler Lionel Messi in de basis, hard onderuitging. Maar het was niet alleen de uitslag die voor onrust zorgde. Ook wat er ná het laatste fluitsignaal gebeurde, zette kwaad bloed bij de oud-voetballer.

'Nu gaan we zien of we echt een team zijn'

Toch keek Messi ook naar zijn eigen ploeg. "We zitten in een moeilijke fase, maar we moeten doorgaan en vooruit blijven kijken", concludeerde hij. "We hebben nog een paar wedstrijden deze maand om ons klaar te stomen voor het WK voor clubs."

De aanvoerder gaf zijn team een duidelijke boodschap mee. "Als het goed gaat, is alles makkelijk. Maar nu moeten we meer dan ooit verenigd zijn. Nu gaan we zien of we écht een team zijn", stelt de zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar. Over zijn toekomst bij de club bleef Messi vaag. Zijn contract loopt tot eind 2025, maar op vragen over verlenging wilde hij niet ingaan. "Ik weet van niets", zei hij kort.