Lionel Messi lacht zich stuk als Inter Miami-collega penalty mist

Lionel Messi kon zijn lach niet inhouden, toen Inter Miami-collega Robert Taylor een penalty miste. Samen met Jordi Alba werd hij met een grote grijns vastgelegd op de camera.

Inter Miami is momenteel bezig aan een tour door Azië. Woensdag speelde de Amerikaanse club tegen Vissel Kobe. Een halfuurtje voor tijd viel Messi in, maar kon zijn stempel niet drukken: 0-0.

Lionel Messi's Reaction to Taylor Missing his penalty 😂pic.twitter.com/YI9G5MeJSv — ACE (@FCB_ACEE) February 7, 2024

Voor de fans (en de lol) werden na afloop nog penalty's genomen. Taylor miste er dus eentje, wat Messi in ieder geval wel kon waarderen. Vissel Kobe won de strafschoppenserie uiteindelijk met 4-3. Messi nam overigens geen penalty; Alba wel en scoorde ook.

Newell's Old Boys

Inter Miami sluit de oefencampagne op 16 februari af met een wedstrijd tegen Newell's Old Boys. Dat is een wedstrijd met een stukje extra emotie voor Messi, want het is zijn jeugdclub. Hij speelde daar tussen 1994 en 2000 in de jeugd, waarna FC Barcelona hem overnam. Op 22 februari begint het MLS-seizoen voor Inter Miami.