Niet lang na rust gaat het weer helemaal mis voor Ajax. De thuisploeg komt vlak na rust wederom op voorsprong. In de 47e minuut schiet Silva op randje zestien de bal stevig tegen de touwen. De klus van de Amsterdammers om nog punten te halen in de Champions League wordt zo levensgroot. Volg het duel hier live.

Na de euforie die ontstond na het doelpunt van Kasper Dolberg vlak voor rust, heerst er weer verdriet bij Ajax. Twee minuten na rust kijken ze alweer tegen een achterstand aan tegen Qarabag. Na het uitglijden van Sean Steur had Silva alle tijd en ruimte om de bal hard tegen de touwen te schieten.

Dat terwijl in de veertigste minuut Kasper Dolberg Ajax helemaal terug in de wedstrijd bracht. Met het eerste schot van Ajax tussen de palen zorgde hij voor het eerste velddoelpunt van de Amsterdammers in de Champions League. Maar belangrijker nog; ze hadden weer de aansluiting met Qarabag, wat vertrouwen moest geven voor de tweede helft. Dat vertrouwen werd alweer gauw aan diggelen geschoten.

Want na een half uur kwam Ajax nog ontzettend goed weg. Na weer een aanval van de thuisploeg en wat geschutter achterin kwam de bal voor de voeten van Addai, die vervolgens zijn schot niet goed op goal kon krijgen. Ajax moet op hun hoede blijven, want anders staan ze zo weer achter. Kansen voor Ajax waren er in de laatste minuten nauwelijks, tot Dolberg scoorde.

Na de tegentreffer blijft Ajax dapper strijden tegen Qarabag maar weet dat het voor een ontzettende uitdaging staat. De 1-0 van de thuisploeg heeft er behoorlijk ingehakt. In de twintigste minuut kreeg Dolberg een mooie kans, maar hij schoot de bal mijlenver de tribune in. Het wil maar niet bij Ajax.

Daarmee lijkt de pijnlijke situatie van Ajax oneindig. De Amsterdammers begonnen met vertrouwen aan het duel met Qarabag, creëerden wat kansen maar kijken alweer na tien minuten alweer tegen een achterstand aan. Via Anton Gaaei, Moro en Gloukh kreeg Ajax wat kansen. Maar door een fout achterin kijken ze nu tegen een achterstand aan. Itakura liet veel te makkelijk zijn man langs hem gaan, omdat hij dacht dat Jaros de bal zou pakken. Duran kon de bal over de keeper heen wippen in een leeg doel.

Ajax verloor in het miljardenbal al van Internazionale, Olympique Marseille, Chelsea, Galatasaray en Benfica. De club uit de Johan Cruijff ArenA is het enige team dat nog geen enkel punt behaalde. Grim heeft besloten om de opstelling van Ajax weer rigoureus te wijzigen tegen Qarabag. Kasper Dolberg vervangt de geblesseerde Wout Weghorst in de spits en ook zijn er basisplaatsen voor Sean Steur, Jorthy Mokio en Raul Moro. Dat kwam hem op veel kritiek te staan in de studio bij Ziggo Sport.

Opstelling Ajax: Grim husselt weer

Opstelling Ajax: Jaros, Rosa, Baas, Bouwman, Gaaei; Itakura, Steur, Mokio; Gloukh, Dolberg en Moro.



Opstelling Qarabag: Kochalski, Cafarquliyev, Medina, Mustafazada, Silva; Bicalho, Jankovic, Zoubir; Addai, Duran en Andrade.

