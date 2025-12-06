Nadat Ajax opgeschrokken werd door de eigen fans vorig weekend, door het vele vuurwerk in de Johan Cruijff ArenA, hebben ze een vreemde voorbereiding erop zitten richting het duel met Fortuna. Dinsdag stonden ze nog in een lege ArenA te voetballen, nu maken ze zich op voor het treffen met nummer 9 op de ranglijst: Fortuna Sittard. Volg het duel hier live.

Na de zoveelste onstuimige week bij Ajax proberen ze in Amsterdam de draad gewoon weer op te pakken. Zaterdagmiddag moet Ajax er alles aan doen om resultaat te pakken, willen ze in de top-5 van de VriendenLoterij Eredivisie blijven. Alles is ondertussen zo dicht naar elkaar toe gekropen dat een misstap voorlopig even fataal kan zijn.

Inhaalduel Gronigen

Rustig is het nog allerminst bij Ajax, waar vorige week de wedstrijd gestaakt werd wegens ontzettend veel vuurwerk in de Johan Cruijff ArenA. Dinsdag speelde Ajax alsnog tegen Groningen en won het eindelijk weer eens: met 2-0. Dat was een positieve opsteker die interim Fred Grim nodig had, richting de laatste wedstrijden van het seizoen.

Mika Godts, afgelopen dinsdag nog trefzeker, werd deze week benoemd tot talent van de maand november. In de roerige tijden voor Ajax, is hij een lichtpuntje wat betreft statistieken. Dat biedt enige houvast voor Ajax, dat het vertrouwen flink kan opkrikken met een goed resultaat tegen Fortuna Sittard.

Ihattaren

Bij de tegenpartij loopt Mo Ihattaren rond, een oude bekende bij Ajax, die laatst ook weer de schijnwerpers op hem kreeg. Eerst vanwege een schitterende panenka, even later ook omdat hij nogal uitgesproken was over zijn team. Hij vond dat er allemaal eigen bedrijfjes rondliepen in de groep.

Bij winst stapt Ajax, in ieder geval voor even, over AZ en NEC heen en pakt het de derde plaats. Bij verlies kunnen ze mogelijk zelfs afzakken tot de achtste plaats na dit weekend. De belangen zijn duidelijk dus. Daarbij zou een goed resultaat ook nog een lekker gevoel meegeven richting het duel met Qarabag aanstaande week in de Champions League. Ajax is daar nog zonder punten en hoopt van harte van die 0 af te komen, dat zou financieel ook wel lekker zijn want elke overwinning is goed voor 2 miljoen.

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.