Feyenoord staat op een tweede plaats in de Eredivisie en won vorige week van Telstar, maar toch klinkt er gemor in De Kuip. De Rotterdammers verloren daarvoor namelijk vier duels op rij en dus staat Robin van Persie onder druk. Weet hij zijn team naar weer een overwinning te boeken? Volg het duel met PEC Zwolle hier live vanaf 21.00 uur.

De Rotterdammers begonnen het seizoen voortvarend, maar de klad kwam er in november behoorlijk in. In de Europa League waren Stuttgart en Celtic te sterk, waardoor vroege uitschakeling dreigt voor de ploeg van Robin van Persie. En ook in de Vriendenloterij Eredivisie ging het meermaals mis.

Na een uitnederlaag tegen Go Ahead Eagles verloor Feyenoord ook in De Kuip van NEC (2-4). De achterstand op koploper PSV is zo al zes punten door drie competitienederlagen in de laatste vijf duels. Feyenoord moet dus winnen om niet verder op te raken. PEC is de nummer dertien, maar is ook al drie duels op rij ongeslagen. Wel werd midweeks in de beker verloren van AZ.

Belangrijke weken voor Feyenoord

Voor Feyenoord breekt na dit duel een cruciale periode aan. Nog voor de kerst speelt het vier belangrijke duels. Donderdag 11 december reist het af naar Roemenië voor het Europa League-duel met FCSB. Daarna wacht De Klassieker tegen Ajax in de competitie. Vervolgens moet het midweeks aantreden in Rotterdam tegen SC Heerenveen voor de beker en wordt het jaar vervolgens afgesloten met een thuisduel tegen FC Twente,

