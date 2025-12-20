Na een rampzalige seizoenstart lijkt Ajax eindelijk de weg omhoog te hebben gevonden. De Amsterdammers reizen zaterdag met vijf overwinningen op rij af naar Nijmegen voor het duel met NEC, de laatste wedstrijd voor de winterstop. Om 20.00 uur wordt er in De Goffert afgetrapt. In ons liveblog volg je alle ontwikkelingen van de Eredivisie-kraker.

Waar Ajax de weg omhoog weer heeft gevonden, draait NEC al maanden op volle toeren. De ploeg van trainer Dick Schreuder koppelt aantrekkelijk voetbal aan knappe resultaten en staat inmiddels op een indrukwekkende vierde plek. Het verschil met Ajax bedraagt slechts één punt. Bij een thuiszege wipt NEC over de Amsterdammers heen. Voor Ahmetcan Kaplan wordt het een bijzondere avond: de verdediger wordt gehuurd en komt nu tegenover zijn werkgever te staan.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Trainer Fred Grim lijkt weinig reden te hebben om te sleutelen en houdt vermoedelijk vast aan de formatie die vorige week de Klassieker speelde. De Amsterdammers wonnen met 2-0 van de aartsrivaal en hebben überhaupt een waanzinnige reeks met vijf zeges op een rij.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Klaassen, Itakura, Steur; Gloukh, Dolberg, Godts.

Schreuder in beeld bij Ajax?

NEC-coach Schreuder maakt al maanden indruk in Nijmegen. Met aantrekkelijk, aanvallend voetbal heeft hij NEC naar de subtop geleid en de topper tegen Ajax is opnieuw een kans om zijn reputatie te onderstrepen. De trainer liet voorafgaand aan dit duel weten ooit wel in Amsterdam te willen werken, net als zijn broer deed. Ajax lijkt voor het nieuwe seizoen op zoek naar een nieuwe trainer, waardoor een telefoontje richting Nijmegen straks geen gekke gedachte zou zijn.

