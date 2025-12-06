Heerenveen kent zaterdag topdrukte. In Thialf vindt de derde World Cup schaatsen van het jaar plaats, terwijl Eredivisie-koploper PSV op bezoek komt in het Abe Lenstra Stadion om het op te nemen tegen de huidige nummer tien van de Eredivisie. PSV kwam snel op voorsprong door ex-Heerenvener Joey Veerman. Ricardo Pepi verdubbelde de score even later al: 0-2. Volg alle ontwikkelingen van het duel tussen SC Heerenveen en PSV hier live.

PSV is de laatste maanden ongenaakbaar. De laatste nederlaag dateert alweer van 16 september, toen er werd verloren van Union St-Gillis in de Champions League. In de Eredivisie is Telstar de laatste ploeg die met een zege aan de haal ging.

SC Heerenveen wilde stunten tegen PSV en profiteerde bijna razendsnel van een fout van goalie Matej Kovar. De Tsjechische sluitpost bracht Ismael Saibari in de problemen, maar had geluk dat Maxence Rivera niet scherp in de afwerking was. Zijn poging werd makkelijk gekeerd door Kovar.

PSV heeft geen enkel probleem

In de 22e minuut was het wél raak voor de bezoekers uit Eindhoven. Heerenveen-doelman Bernt Klaverboer leverde op zijn beurt de bal in bij PSV, waarna Dennis Man met een mooie assist op de proppen kwam. Voormalig Heerenvener Joey Veerman wist daar wel raad mee en werkte de openingstreffer hard tegen de touwen: 0-1.

Ricardo Pepi is sinds twee weken weer de aanvalsleider van PSV en beloonde het vertrouwen van Peter Bosz snel uit, maar daarvoor mocht een bedankje naar Paul Wanner. De Duitser gaf een elegant balletje met de buitenkant van zijn voet op Saibari. De Marokkaans international speelde Pepi vrij, waarna hij 'm hard onder de Heerenveen-doelman door wist te schuiven: 0-2.

Pijnlijke editie van vorig seizoen

Bij de wedstrijd van PSV in het Abe Lenstra Stadion gaan de gedachten vrijwel meteen terug naar de editie van vorig seizoen. De ploeg van Peter Bosz was toen óók bezig aan een overtuigende reeks, maar toen moest het op bezoek in Heerenveen. Daar werd op 14 december, bijna exact een jaar geleden, verrassend verloren en plots begon de succesformatie te wankelen. Daar werd het verval van PSV ingezet, toen ze liefst 17 punten verspeelden in tien competitieduels.

Angstgegner

Een uitwedstrijd in Friesland is altijd lastig voor PSV. Voor het seizoen 2022/23 werd er zelfs negen keer op rij niet gewonnen in competitieverband. PSV heeft echter ook een positieve herinnering aan het Abe Lenstra Stadion. In het seizoen 2024/2025 boekten de Eindhovenaren daar een indrukwekkende 8-0 overwinning in het hoge noorden. Het was de grootste uitzege ooit voor PSV in de competitie. Na deze galavoorstelling leek de club vrijwel zeker van zijn 25e landstitel, al bestond er theoretisch gezien nog een kans dat Feyenoord hen op doelsaldo zou inhalen.

Huidige vorm Heerenveen

sc Heerenveen laat wisselende resultaten zien in eigen huis. De ploeg bezet momenteel de tiende plaats met zeventien punten. In zeven thuiswedstrijden behaalde het team van Robin Veldman drie overwinningen, speelde het drie keer gelijk en leed het één nederlaag. De laatste thuiswedstrijd vond plaats op 23 november, waarin de Friezen met 3-1 wonnen van AZ.

Eerder gaf PSV-uitblinker Yarek Gasiorowski een openhartig interview met onder meer Sportnieuws.nl. Lees het verhaal hieronder.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.