PSV heeft een teleurstellende Champions League-avond achter de rug na de 3-2 nederlaag tegen Atlético Madrid. De ploeg van Peter Bosz jaagt nu op eerherstel tegen Heracles Almelo. Bij een overwinning zou het de tiende uitzege op rij zijn. Volg alle ontwikkelingen hier vanaf 20.00 uur live.

PSV ligt op koers voor het winterkampioenschap met een voorsprong van zes punten op nummer twee Feyenoord. De Eindhovenaren zijn al sinds 30 augustus ongeslagen in de Eredivisie; toen leden ze een pijnlijke 0-2-nederlaag tegen promovendus Telstar. Daarna volgden maar liefst tien zeges op rij, waardoor PSV de koppositie al wekenlang stevig in handen heeft. Voor de winterstop speelt de ploeg van Bosz alleen nog tegen GVVV (KNVB Beker) en FC Utrecht.

Opgekrabbeld Heracles

Bosz werkte in vijf jaar als trainer bij Heracles Almelo en beschouwt de club daarom nog altijd als zijn cluppie, ook omdat zijn vriend Hendrie Krüzen er nog actief is. Toch wil Bosz zijn vrienden met een slecht gevoel terug naar Almelo sturen. Heracles kende een dramatische seizoensstart: na tien wedstrijden had Heracles slechts drie punten. Onder interim-trainer Krüzen werden in vier duels maar liefst tien punten gepakt. Ernest Faber pakte in zijn eerste wedstrijd meteen een punt, waardoor Heracles inmiddels weer is opgekrabbeld.

PSV en Heracles stonden tot nu toe 42 keer tegenover elkaar. De Eindhovenaren wonnen maar liefst 34 keer, zeven duels eindigden in een gelijkspel. Heracles boekte slechts één zege op PSV, op 19 september 2025, toen het in Almelo met 2-1 won. De meest opvallende ontmoeting tussen beide clubs was de bekerfinale van 2012, waarin PSV met 3-0 zegevierde en de beker mee naar huis nam.

