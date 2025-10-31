PSV won afgelopen week van zowel Napoli (6-2) als Feyenoord (3-2). In het thuisduel tegen Fortuna Sittard werd echter direct de toon bepaald: de Limburgers moesten van het kastje naar de muur getikt worden. Het leverde een razendsnelle voorsprong op. De man in vorm, Ismael Saibari, kopte knap raak in de 17e minuut: 1-0. Volg alle ontwikkelingen het duel hieronder live.

In De Kuip was Ismael Saibari de grote man. Hij maakte in het hol van de leeuw drie goals. Trainer Peter Bosz zag geen verandering in Saibari's gedrag. "Ik heb helemaal niks gemerkt van de roze wolk. Ismael weet inmiddels ook hoe het werkt. Drie keer scoren in De Kuip geeft een euforisch gevoel, maar daarna moet je weer door", was Bosz nuchter op de persconferentie. Saibari gaf meteen het goede voorbeeld met een goede kopbal zette hij PSV op 1-0 tegen Fortuna Sittard.

Pepi of Til?

Daar ging het ook over de aanwezigheid van Ricardo Pepi. De spits is weer helemaal fit, maar Guus Til bleek de afgelopen weken een goede vervanger. Ook vormde Til een goede tandem met Saibari. Bosz wilde tijdens een persconferentie niet vertellen of hij met Pepi tegen Fortuna Sittard wil beginnen. "Ik ga gewoon kijken hoe ik denk dat wij die wedstrijd gaan winnen, dat doe ik met mijn staf", zei de coach, die dinsdag alweer met zijn ploeg een uitwedstrijd tegen Olympiakos in de Champions League speelt.

Uiteindelijk viel de keuze op Til. Sterker nog: Bosz hield vast aan het elftal dat Feyenoord met 3-2 versloeg.

Opstellingen PSV en Fortuna Sittard

Opstelling PSV: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Junior, Veerman, Saibari; Man, Til, Perisic



Opstelling Fortuna Sittard: Branderhorst; Pinto, Adewoye, Marquez, Dahlhaus; Brittijn, Fosso, Lonkwijk; Ihattaren, Limnios, Aiko

Midweeks kwam PSV niet in actie. Tegenstander Fortuna Sittard wel. Zij wonnen met de hakken over de sloot van Derde Divisionist Gemert. Dat duel werd ontsierd door een vechtpartij tussen de supportersgroepen. Nadat de rust was wedergekeerd bekerde Fortuna verder. Dus gingen ze vrijdag net als PSV de koker in. De Eindhovenaren werden gekoppeld aan GVVV, terwijl de Limburgers tegen Almere City FC spelen.

Terugkeer Ihattaren

Het Philips Stadion maakt zich op voor een wedstrijd met een oude bekende. De 23-jarige Mohamed Ihattaren voetbalt namelijk sinds dit seizoen bij Fortuna Sittard. Ihattaren maakte zijn eerste stappen in het profvoetbal bij PSV, maar kwam dankzij het overlijden van zijn vader in een zwart gat. Inmiddels krabbelt hij op, met dank aan trainer Danny Buijs.

