Het zwaard van Damocles hangt boven FC Utrecht in de Europa League. Wil de ploeg van Ron Jans hoop houden op de play-offs, moeten de laatste drie wedstrijden gewonnen worden. Om te beginnen het thuisduel tegen Nottingham Forest. Check de laatste ontwikkelingen omtrent deze cruciale wedstrijd hieronder.

Stand van zaken

FC Utrecht heeft in de eerste vijf Europese wedstrijden slechts één puntje bij elkaar gesprokkeld. Dat deden ze thuis tegen FC Porto. Hierdoor moet Utrecht de laatste drie wedstrijden winnen om hoop te houden op de play-offs. Na de Engelsen wacht nog een ontmoeting met KRC Genk (thuis) en Celtic (uit).

Nottingham Forest staat er beter voor in de competitiefase. Zij staan zestiende met acht punten. In de competitie in eigen land staat Forest er beroerder voor. In de Premier League bivakkeren ze slechts één plekje boven de degradatiezone.

Spitsenprobleem

Wie de doelpunten moet maken in Europa is voor Jans een behoorlijk hoofdpijndossier. Zijn ploeg maakte in de eerste vijf wedstrijdne slechts twee goals. Woensdag kwam er nog meer slecht nieuws bovenop voor de Domstedelingen. Noah Ohio, die de laatste periode goed op dreef was in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong Utrecht, kan niet meedoen tegen Forest wegens een blessure.

Ook collegaspits David Min zit in de lappenmand. Hierdoor is Sébastien Haller de enige spits over wie Jans donderdag kan beschikken. In de laatste wedstrijd tegen FC Twente experimenteerde de 67-jarige trainer nog met middenvelder Dani de Wit in de punt van de aanval.

Waar te zien?

Het duel tussen Utrecht en Forest is live te zien op Ziggo Sport 1 (kanaal 14). Voor mensen die geen abonnement hebben op de provider is de wedstrijd live te zien via de Ziggo Go app. De aftrap is om 18.45 uur. Om 18.00 begint de voorbeschouwing.

