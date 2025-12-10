Het Champions League-avontuur van Ajax is vooralsnog een ware nachtmerrie. Met vijf duels, nul punten en slechts één goal zijn de Amsterdammers het lachertje van dit seizoen. Komt daar in het verre Azerbeidzjan verandering in tegen Qarabag? Volg het duel dat om 18.45 uur begint hier live.

Ajax verloor in het miljardenbal al van Internazionale, Olympique Marseille, Chelsea, Galatasaray en Benfica. De club uit de Johan Cruijff ArenA is het enige team dat nog geen enkel punt behaalde. Daar moet onder Fred Grim verandering in komen tegen Qarabag, dat het verdienstelijk doet met zeven punten uit vijf duels.

Opstelling Ajax: Grim husselt weer

Grim heeft besloten om de opstelling van Ajax weer rigoureus te wijzigen tegen Qarabag. Kasper Dolberg vervangt de geblesseerde Wout Weghorst in de spits en ook zijn er basisplaatsen voor Sean Steur, Jorthy Mokio en Raul Moro. Mika Godts moet het doen met een plek op de bank. Grim denkt wellicht ook aan De Klassieker van komende zondag, waarin het Eredivisie-seizoen gered of verloren kan worden.



Opstelling Ajax: Jaros, Rosa, Baas, Bouwman, Gaaei; Itakura, Steur, Mokio; Gloukh, Dolberg en Moro.



Opstelling Qarabag: Kochalski, Cafarquliyev, Medina, Mustafazada, Silva; Bicalho, Jankovic, Zoubir; Addai, Duran en Andrade.

Jonkies laten zien hoe het moet

In de UEFA Youth League hebben de talenten van Ajax het goede voorbeeld gegeven aan de hoofdmacht. De Amsterdamse onder-19 won met maarliefst 8-0 van de jonkies van Qarabag. Emre Ünüvar was de grote man bij Ajax. Hij maakte een hattrick. Met de overwinning zet Ajax een grote stap richting de play offs van de Youth League

Veel blessures bij Ajax

Er zijn de nodige fysieke problemen binnen de selectie. Wout Weghorst is er niet bij, net als Josip Sutalo en Kenneth Taylor. Daarnaast is onder meer Steven Berghuis al langere tijd afwezig met een blessure.

Ajax speelt hierna nog twee wedstrijden in de Champions League. In januari treft het Villarreal (uit) en Olympiakos (thuis). Het zullen zeer waarschijnlijk alleen wedstrijden zijn voor de winstpremie en de coëfficiëntenranglijst.

Drukke weken voor Ajax

Dit kalenderjaar komt Ajax nog drie keer in actie. Zondag wacht in Amsterdam Feyenoord voor de Klassieker in de Vriendenloterij Eredivisie. Ook volgende week wordt er midweeks gevoetbald. Dan bezoekt Ajax amateurclub Excelsior Maassluis in de tweede ronde van het bekertoernooi. Het kalenderjaar wordt op zaterdag 20 december afgesloten met een uitduel bij NEC.

