Liverpool-aanwinst Jeremie Frimpong koos op jonge leeftijd voor rivaal: 'Omdat mijn oom me niet kon brengen'

Nederlandse voetballer Jeremie Frimpong tekende vorige week bij Liverpool. Daar had hij al veel eerder kunnen spelen, maar de rechtervleugelspeler koos op jonge leeftijd voor een andere Premier League-club, vanuit praktische overwegingen.

Dat onthult hij in gesprek met De Telegraaf. Hij begon zijn voetballoopbaan in de jeugd bij Liverpool-rivaal Manchester City, maar had toen eigenlijk al een voorkeur voor zijn huidige club. "Als negenjarige was ik al fan van Liverpool en kon daar in de jeugdacademie terecht."

Toch was het voor de Nederlander beter om naar City te gaan. "Omdat we in Manchester woonden en mijn oom me niet vijf dagen heen en weer kon rijden naar Liverpool werd het toch Manchester City. Daar was ik in een kwartier met de bus."

Emotionele familie

Door zijn transfer verhuist hij terug naar Engeland. "Mijn familie woont nog steeds in Manchester en daar kom ik nu weer in de buurt wonen. Mijn vader is dolblij met deze transfer, want hij is ook zijn hele leven al fan van Liverpool. Mijn moeder en ikzelf uiteraard ook."

De overstap maakte dan ook veel emoties los in het gezin van Frimpong. "De glimlach op de gezichten van mijn vader en moeder was zo mooi. Hun gelukkig en trots maken is het beste dat je als kind kan doen. Echt mooi, heel mooi.”

Oranje

Voordat de 24-jarige echt aan de slag gaat met zijn nieuwe trainer Arne Slot, moest hij zich melden bij het Nederlands elftal voor de eerste WK-kwalificatiewedstrijden. Oranje speelt zaterdag tegen Finland. Dinsdag staat het duel met Malta op de planning.

