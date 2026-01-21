De onrust bij Feyenoord was door de slechte reeks resultaten al enorm, maar na het keiharde interview van Quinten Timber over coach Robin van Persie is het helemaal crisis. Uit de uitspraken van de speler bleek wel dat het tussen de twee niet goed zat, maar in een interview van directeur Dennis te Kloese kwam dinsdag een opvallend detail naar boven over hun aanvaring.

De relatie tussen Van Persie en Timber was al het hele seizoen reden voor flink wat speculaties nadat de hoofdtrainer aan het begin van het seizoen besloot om de aanvoerdersband af te pakken van de middenvelder en te geven aan Sem Steijn. Desondanks bleef het naar buiten toe lange tijd rustig, maar na de 4-3 nederlaag tegen stadgenoot Sparta barstte de bom.

Timber reageerde na dat duel bij ESPN op de woorden die zijn trainer voor de wedstrijd had gezegd. Van Persie was van mening dat Timber niet de juiste intenties had op de training en zette hem daardoor op de bank. De voetballer haalde vervolgens vernietigend uit naar zijn coach en sprak zelfs van 'een poppenkast'.

'Van Persie en Timber met hoofden tegen elkaar'

Het AD wist vlak daarna al te melden dat Van Persie en Timber voor dat spraakmakende interview een woordenwisseling met elkaar hadden gehad. In een interview van diezelfde krant met directeur Dennis te Kloese komt echter een heel opvallend detail over hun aanvaring ter sprake.

Mikos Gouka, Feyenoord-volger voor de krant, beweert in één van zijn vragen namelijk dat Van Persie en Timber met de voorhoofden tegen elkaar zouden hebben gestaan en uit elkaar gehaald moesten worden. 'Iedereen weet het', stelt hij zelfs in zijn vraag aan Te Kloese. De Feyenoord-directeur wil dat vervolgens niet bevestigen en doet ook geen uitspraken over wat er is gebeurd ondanks dat hij er zelf bij was.

Belangrijk Europees duel

Van Persie lijkt in ieder geval af te zijn van Timber, want de middenvelder gaat snel tekenen voor Olympique Marseille. Dat maakt de zorgen voor de Feyenoord-coach echter niet minder. De Rotterdammers spelen donderdag alweer in de Europa League thuis tegen Sturm Graz.

Feyenoord lijkt in dat toernooi na vijf nederlagen in zes duels al uitgeschakeld, maar mag met een zege nog een klein beetje hoop koesteren om de volgende ronde te halen. Van Persie kan daarbij een overwinning goed gebruiken, want tegen Sparta werd duidelijk dat ook de fans zich inmiddels tegen het clubicoon beginnen te keren.