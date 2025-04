Liverpool-speler krijgt hilarisch 'cadeau': 'Alsof mijn kont binnenstebuiten is gehaald'

Dominik Szoboszlai is inmiddels een vaste kracht in het Liverpool van oefenmeester Arne Slot. Voor een speler van zo'n topclub is het niet gek als ze een eigen standbeeld krijgen, maar hier had de voetballer niet op gerekend.

Een groot telecombedrijf in Hongarije nodigde de middenvelder van Liverpool uit omdat ze een cadeau voor hem hadden. Met een grote glimlach stond Szoboszlai te wachten totdat het werd onthuld. De blijdschap veranderde heel snel in een strak gezicht toen het doek van het standbeeld afging. De voetballer wist niet wat hem overkwam, want het eerbetoon zag er niet bepaald goed uit.

Grap

Het standbeeld was gemaakt van oude telefoons, omdat Szoboszlai zijn land samenbrengt met zijn voetbaltalent. Dat is het verhaal dat het telecombedrijf vertelde aan de Hongaar. Met veel tegenzin gaat de middenvelder naast het kunstwerk staan om foto's te nemen. Achter de schermen ligt de rest al in een deuk van het lachen. "Het lijkt niet echt op mij", zegt de 24-jarige middenvelder, waarop iemand van het telecombedrijf reageert: "Het lijkt precies." De voetballer blijft professioneel, maar hij kan bijna zijn mening niet inhouden.

De fotograaf is de arme voetballer nog meer in de maling aan het nemen door te vragen of hij even zijn hoofd op de schouder van het standbeeld wil leggen, of anders even een kus wil geven. Een strakke "nee" volgt waarna de voetballer met twee anderen naar achter gaat om even te praten over het 'cadeau'. "Dit lijkt niet op mij. Het lijkt erop alsof mijn kont binnenstebuiten is gehaald", zei Szoboszlai in de andere ruimte. Uiteindelijk lopen ze terug om nog een paar foto's te maken, en vervolgens wordt onthuld dat het een grap is. Met veel opluchting lacht de voetballer weer nu hij weet dat hij niet levensgroot op deze manier wordt neergezet in Hongarije.

Szoboszlai’s face when his new statue is unveiled😂😂



His reaction is priceless 👏😂pic.twitter.com/ertzwqjdiR — Anfield Agenda (@AnfieldAgenda) April 4, 2025

Zondagmiddag staat de ploeg van Arne Slot tegenover Fulham. In de Premier League staan The Reds op negen punten voorsprong met een wedstrijd minder gespeeld. De landstitel komt steeds dichterbij, helemaal omdat nummer twee Arsenal gelijk heeft gespeeld tegen Everton op zaterdag.

