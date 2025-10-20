Arne Slot maakt zijn eerste crisis mee met Liverpool sinds zijn komst in de Engelse havenstad. De Nederlander werd vorig jaar bewierrookt, haast als een God aanbeden in Liverpool. Maar hij krijgt nu ook bakken kritiek over hem heen. Daarmee krijgt hij te maken met de wetten van het Engelse voetbal. Enjoy it while it lasts.

Arne Slot wordt ondertussen allang niet meer heilig verklaard. Na vier verliespartijen op rij wordt hij net zo hard afgerekend als ieder ander. Alle krediet die hij heeft opgebouwd vorig jaar door kampioen te worden met Liverpool, is zo door de plee gespoeld. In het doldwaze voetballand waar Ange Postecoglou binnen 39 dagen alweer zijn biezen kan pakken, is ook Slot op de pijnbank gelegd.

Historisch dieptepunt dreigt

Er staat een ontzettende druk op het aanstaande Champions League-duel met Eintracht Frankfurt. Eens te meer omdat ze al dure punten hebben verspeeld in het miljardenbal, maar ook omdat Liverpool sinds 1953 niet meer vijf keer achter elkaar heeft verloren. Gebeurt dat, gaat Slot nog meer aan zijn hoofd krijgen. Engelsen zijn gevoelig voor zaken als deze.

Het is logisch dat Liverpool een mindere fase ondergaat, maar tegelijkertijd is de kritiek ook terecht. Als een trainer kampioen wordt en honderden miljoenen mag uitgeven, om vervolgens in een aantal wedstrijden de titelkansen aanzienlijk uit het raam te gooien... Dan mag er geklaagd worden. In Nederland gebeurt niet anders.

Het loopt niet

Slot kon in Nederland de gemoederen bedaren. Als hij een slechtere periode met Feyenoord had, dan klonk zijn uitleg wel logisch en had zelfs de meest kritische fan vrede met de situatie. Maar nu kan zelfs de grootste fan met de meest chauvinistische gevoelens niet meer ontkennen dat het anders moet bij Liverpool.

Slot lijkt bepaalde spelers niet aan de praat te krijgen. Florian Wirtz voorop. De Duitser creëert een hoop kansen, maar een man van meer dan honderd miljoen moet de ogen uit zijn kop schamen als hij diep in oktober nog op 0 doelpunten of assists staat. Ook helpt het niet mee dat Salah niet meer de Salah is die Liverpool vorig jaar bij de hand nam.

Er is werk aan de winkel voor Slot bij Liverpool, voor het eerst sinds zijn aanstelling. Binnen een mum van tijd schaarde hij zich bij de grootste trainers momenteel actief in de voetballerij. Maar om daarbij te blijven en niet weg te zakken in het moeras dat de Premier League, zoals collega's en tevens landgenoten hebben gedaan, moet de wind weer op de juiste manier gaan waaien voor Slot.

De spotlights staan weer vol op de man uit dat kleine dorpje in Nederland, maar ditmaal om te zien of hij niet van het podium gaat vallen.

