Arne Slot belandt in steeds zwaarder weer bij Liverpool. De Nederlandse coach sloeg zondag op het laatste moment een prestigieuze awardshow over, nét nadat zijn ploeg opnieuw een pijnlijke nederlaag had geleden. Die opvallende afzegging komt op een moment waarop de druk al richting het kookpunt ging én zorgt nu voor nóg meer vragen rond Anfield.

Liverpool kreeg zaterdag een forse tik te verwerken met een 0-3 nederlaag tegen Nottingham Forest, een uitslag die keihard binnenkwam op Anfield. Het publiek liet zich duidelijk horen en floot de ploeg uit, iets wat je bij Liverpool zelden ziet. Met zes nederlagen in de eerste twaalf competitiewedstrijden en historisch zwakke statistieken is de frustratie begrijpelijk, zeker na een transferzomer van ruim 500 miljoen euro.

Onrust groeit rond Slot

Een dag later werd Slot uitgeroepen tot 'Coach van het Jaar' bij de Northern Football Writers Association. Maar volgens Daily Mail liet hij direct na de nederlaag op zaterdag al weten dat hij zondag níét aanwezig zou zijn bij de ceremonie. Daardoor moest Liverpool op het laatste moment een vervanger regelen en werd clubambassadeur Gary McAllister aangewezen om de prijs namens hem op te halen. De timing van die beslissing zorgt voor gefronste wenkbrauwen en wakkert de onrust rond Slot alleen maar verder aan.

Voor Liverpool komt die onrust op een beroerd moment. Waar Slot vorig seizoen nog werd geprezen om zijn frisse aanpak en de verrassende landstitel, is het team dit jaar volledig de weg kwijt. De Reds verloren acht van de laatste elf wedstrijden en lijken vooral in de eindfase van duels door het ijs te zakken. Slot nam na de nederlaag alle verantwoordelijkheid op zich, maar de kritiek vanuit fans en analisten zwelt met de week aan.

Rooney vindt dat Slot moet ingrijpen

Tegelijkertijd groeit ook de druk vanuit prominente oud-spelers. Oud-topspits Wayne Rooney waarschuwde Slot dit weekend nog dat het 'zo niet verder kan' nadat Liverpool opnieuw door de ondergrens zakte. Volgens de voormalig speler van Manchester United is het tijd voor harde keuzes, zelfs als dat betekent dat clubicoon Mohamed Salah vaker op de bank moet beginnen. Rooney vindt dat Salah het team defensief te weinig helpt en dat Slot daarmee een verkeerd signaal afgeeft aan zijn nieuwkomers.

Daarnaast wijst Rooney op het mentale effect van het tragische overlijden van Diogo Jota afgelopen zomer. De oud-spits begrijpt dat dit nog steeds doorwerkt in de selectie, maar benadrukt dat het geen excuus mag zijn voor het gebrek aan intensiteit. "Je moet blijven vechten", zei hij.

Cruciale weken voor Slot

De komende weken kunnen cruciaal worden voor het sentiment rondom Anfield. Liverpool begint woensdag aan een belangrijk Champions League-duel met PSV, een wedstrijd die in de huidige vorm allesbehalve vanzelfsprekend wordt. Daarna wacht een loodzware Premier League-reeks met duels tegen West Ham, Sunderland en Leeds, voordat de clash met Inter Milan in Europa op het programma staat. Voor een ploeg die al weken wankelt, is de marge om fouten te maken minimaal.

