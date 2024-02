Loting Europa League: Feyenoord-beul Roma tegen Brighton, Liverpool loot Sparta Praag

De loting voor de achtste finale van de Europa League is gedaan. Vrijdagmiddag werden de zestien overgebleven teams tegen elkaar geloot. Helaas zitten er geen Nederlandse clubs meer in het tweede Europese toernooi, maar desondanks kwamen er een aantal mooie duels uit de koker.

Ajax werd in de groepsfase van de Europa League uitgeschakeld en zakte naar de Conference League. Feyenoord daalde ook een niveautje af en kon in de tussenronde niet afrekenen met Europese rivaal AS Roma.

De Romeinen treffen in de volgende ronde van het toernooi Brighton and Hove Albion. Dit lijkt op het eerste oog een van de mooiere affiches te zijn in de achtste finale. Het Nederlands getinte Liverpool neemt het op tegen Sparta Praag.

Coëfficiënten

Met het oog op de coëfficiëntenrace van Nederland zien we dat Franrkijk met Olympique Marseille niet ongunstig geloot hebben. Al blijft het Spaanse Villarreal een lastige tegenstander. De Portugese ploegen Sporting CP en SL Benfica treffen met Atalanta Bergamo en Rangers FC ook geen misselijke ploegen.

Volledige loting

Sporting CP - Atalanta Bergamo

AS Roma - Brighton & Hove Albion

Qarabag FK - Bayer Leverkusen

Sparta Praag - Liverpool

SL Benfica - Rangers FC

AC Milan - Slavia Praag

Olympique Marseille - Villarreal

SC Freiburg - West Ham United