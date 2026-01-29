Het was een dramatische week voor het Nederlands voetbal. Alle clubs werden deze week uitgeschakeld in Europese toernooien. Zelfs de normaal uitgesproken Louis van Gaal werd er opvallend stil van. "Ik kan het niet analyseren."

PSV en Ajax werden woensdag al uitgeschakeld in de Champions League. Voor FC Utrecht was het doek al gevallen in de Europa League en donderdag gebeurde dat ook bij Feyenoord en Go Ahead Eagles. Van Gaal was op dat moment te gast bij Pauw & De Wit.

Hij werd gevraagd naar een mogelijke verklaring voor die teleurstelling, maar de oud-bondscoach die normaal overal een antwoord op lijkt te hebben, bleef opvallend stil. "Daar heb ik geen reden voor. Dat zijn tendensen in het voetbal", zei hij.

'Wel heel vervelend'

Hij baalt er wel van dat Portugal Nederland nu voorbij is op de coëfficiëntenlijst. Daardoor kan vanaf volgend seizoen nog maar één club in de VriendenLoterij Eredivisie zich plaatsen voor de Champions League. "Dat is wel heel vervelend. Maar ik kan niet analyseren waaraan dat ligt."

Ajax

De ex-toptrainer zat zelf in het stadion bij de wedstrijd tussen Ajax en Olympiakos. "Ik vond de eerste helft nog best aantrekkelijk", zegt hij daarover. "Niet dat er zo veel kansen zijn gecreëerd, maar dat deed Olympiakos ook niet. In de tweede helft was het anders. Zeker na de wissels vond ik het eigenlijk heel matig. Maar ja, op dit moment hebben we dat niveau bij Ajax."

Van Gaal heeft ook een rol als adviseur van de club. Presentator Tim de Wit vraagt zich daarom af of hij die ook uitspreekt bij Ajax. "Dat is wel een kenmerk van mij, ja. Maar een adviseur werkt in stilte", is het antwoord van Van Gaal. Ook over de nieuwe technisch directeur van Ajax, Jordi Cruijff, wil hij niet uitwijden. "Normaal heb ik overal een mening over, maar goed, nu niet. Dat heeft te maken met de rol als adviseur."