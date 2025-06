Manchester City heeft opmerkelijk verzoek voor bondscoach Ronald Koeman: Britse topclub in paniekmodus

Manchester City is druk bezig om de inkomende transfer van Tijjani Reijnders af te ronden. De Engelse ploeg wil hem namelijk speelgerechtigd krijgen voor het WK voor clubs dat op 15 juni begint. Daarvoor hebben ze mogelijk een opmerkelijk verzoek voor Ronald Koeman.

City heeft onlangs een akkoord bereikt met AC Milan over een transfersom van ongeveer 70 miljoen euro, maar er moeten nog twee belangrijke stappen worden afgerond: het papierwerk moet tijdig worden ingediend en de medische keuring van de Oranje-international moet nog plaatsvinden. Vooral die keuring van Reijnders blijkt een struikelblok voor de Engelse topclub.

'Oranje-international Tijjani Reijnders maakt droomtransfer voor 70 miljoen euro' De Nederlandse voetballer Tijjani Reijnders staat op het punt om AC Milan te verlaten en te tekenen bij Manchester City. Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano.

Reijnders is momenteel met het Nederlands elftal in voorbereiding op de WK-kwalificatieduels tegen Finland en Malta, wat het extra lastig maakt om hem op tijd speelgerechtigd te krijgen voor het WK voor clubs, dat al op 15 juni van start gaat.

Opties

Maar de club uit Manchester wil hoe dan ook dat de Nederlander beschikbaar is voor het toernooi in de Verenigde Staten. Volgens bronnen rond de Engelse club zou City zelfs overwegen om een medisch team naar Nederland te sturen, zodat Reijnders daar ter plekke gekeurd kan worden, zo meldt De Telegraaf.

Als dat niet haalbaar blijkt te zijn, dan heeft City nog twee andere mogelijkheden om het probleem op te lossen. Volgens De Telegraaf wordt ook overwogen dat Manchester City contact opneemt met Ronald Koeman om te vragen of Reijnders kort naar Engeland mag afreizen voor een bliksembezoek. Een andere mogelijkheid is dat de middenvelder de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta overslaat.

Nog niet afgerond

Eerder ging Reijnders al in op de mogelijke transfer, die nog steeds niet is afgerond. "Ik heb nog geen belletje gehad. De clubs zijn nog steeds in gesprek. Ik kan er nog niet veel meer over vertellen", zo vertelde hij aan de pers na een training van het Nederlands elftal.

Jongensdroom

Volgens diverse buitenlandse media zijn AC Milan en Manchester City tot een akkoord gekomen over een transfer. De Engelse grootmacht zou bereid zijn het nog drie jaar lopende contract van Reijnders af te kopen voor een bedrag van 70 miljoen euro. Reijnders zelf staat positief tegenover een overstap naar City. "Dat klopt", bevestigde hij. "Het is een geweldige competitie, daar droom je als kleine jongen van."

WK-kwalificatie met Oranje

Twee jaar geleden maakte de 26-jarige Reijnders de overstap van AZ naar AC Milan. Afgelopen seizoen viel hij bij Manchester City op door zijn sterke prestaties in de Serie A, waarin hij tien keer scoorde en vijf assists gaf. Voorlopig richt hij zich echter volledig op de WK-kwalificatie met Oranje, die zaterdag van start gaat met de wedstrijd tegen Finland.