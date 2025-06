Ronald Koeman had meer uit de trainingsstage met Oranje moeten halen: ‘Vroeger had je nog een Nederlands elftal-B…’

Vorige week organiseerde Ronald Koeman samen met Michael Reiziger een korte trainingsstage van drie dagen voor de geselecteerde spelers van beide ploegen die geen verplichtingen meer hadden. Dit was een gemiste kans om spelers die dicht tegen de selecties aanzitten uit te nodigen, vindt analist Robert Maaskant. “Dan wordt er toch een snaar geraakt.”

Koeman en Reiziger besloten om geen andere spelers uit te nodigen voor deze driedaagse en trainden met negentien man, verdeeld over Jong Oranje en het grote Oranje. Hierdoor kregen namen als Sem Steijn, Mexx Meerdink maar ook andere jongens als Sam Beukema alsnog geen kans. “Maar dat Meerdink die niet kreeg, snap ik”, legt Maaskant uit in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Selectiebeleid Ronald Koeman en Michael Reiziger een groot probleem bij Oranje: 'Dat is volledig absurd' De selecties van Jong Oranje en Oranje kregen dinsdagmiddag de nodige toelichting van bondscoaches Ronald Koeman en Michael Reiziger. Vooral de absentie van Mexx Meerdink is opvallend. Dat de KNVB geen aandacht aan potentiële internationals gaf in de vorige trainingsweek is absurd. "Het gaat ook om het signaal dat je afgeeft."

Disciplinaire straf

Hij werd door Reiziger niet opgenomen, ondanks zijn goede vorm omdat hij eerder eens bedankt zou hebben. “Dat is een disciplinaire straf, voor andere jongens vind ik het wel jammer. Puur zodat ze een goed gevoel krijgen, maar ook om die jongens even in het echt te zien. Hoe gedragen zij zich?”

AZ-held Mexx Meerdink heeft opvallend antwoord op missen EK met Jong Oranje: 'Misschien wel beter' Mexx Meerdink pakte weer de hoofdrol voor AZ, dit keer in de finale van de play-offs om Europees voetbal. De veelbesproken aanvaller werd matchwinner tegen FC Twente en schoot zijn club naar de voorrondes van de Conference League. Wat doet hij met al die kritiek? "Dat krijg ik natuurlijk ook mee", zegt Meerdink in gesprek met Sportnieuws.nl.

Spelers dichtbij de selectie

Wezenlijk belangrijk informatie vindt Maaskant. “In het geval van Sem Steijn denk ik dat de bondscoach niet het achterste van zijn tong laat zien en hem voetballend in Europese wedstrijden gewoon niet genoeg vond”, is Maaskant duidelijk. Voor Beukema vindt hij het wel jammer. “Dat zou er ook ééntje zijn die ik dan uitgenodigd had. Stefan de Vrij heeft het geweldig gedaan bij Oranje, maar speelt weinig de laatste tijd. Vanuit het teambelang snap ik dat. Maar dat is minder relevant bij een stage.”

Uit zo’n stage kan Koeman heel veel halen, denkt Maaskant, en vooral ook de spelers die uitgenodigd worden. “Als je speler bent en je krijgt te horen dat je dichtbij de eerste 23 zit, dan geeft dat een boost. Het is een soort beloning. Heel lang geleden was er ook een soort Nederlands elftal-B, een schaduwelftal. Dat zou ik wel weer mooi vinden”, oppert hij.

Ronald Koeman ziet potentiële Oranje-klant in Italië: 'Maar hij heeft grote concurrentie' Ronald Koeman start tegen Finland en Malta met een nieuwe cyclus met Oranje richting het WK in 2026. De verwachtingen liggen ineens een stuk hoger dan voorheen en de sfeer is goed in de groep, zo vertelt Ronald Koeman op de persconferentie. "Dat goede gevoel geeft ook extra fitheid", legt Koeman uit.

Nederlands elftal-B

Zij zouden dan in een aparte groep zich eens kunnen melden in Zeist. “Als je kijkt naar de ontwikkeling bij de KNVB, zou dat goed zijn. Nigel de Jong zal ongetwijfeld al ideeën hebben. Zij kunnen dan voor interlandperiodes wel eens met de bondscoach trainen”, oppert hij.

“Je leert die gasten dan alleen maar beter kennen. Want op clubniveau ga je dat niet doen. Maar ik denk dat het hartstikke leuk is dat je die jongens in een soort van veilige omgeving gaat krijgen. Waarin je wat gesprekken kan voeren. Waarin je wat dingetjes door kan nemen. Waar je ook hun potentie uitspreekt. Ik denk dat dat heel interessant is. Zeker met een WK dat eraan komt, dan wordt er toch een snaar geraakt.”

Ongelukkige Nathan Aké bleef na breuk maar doorgaan, met pillen: 'Ik voelde het helemaal breken' Nathan Aké beleefde misschien wel het ergste seizoen ooit in zijn carrière. De verdediger van Manchester City kampte met tal van blessures en raakte nooit echt fit. In maart brak hij zijn voet, wat betekende dat het einde seizoen was voor de Oranje-international. “Dat voelde als een opluchting”, vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Alles over de WK-kwalificatie

