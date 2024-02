Manchester City wint dankzij heerlijke goals Erling Haaland, ook concurrent Liverpool wint simpel

Manchester City heeft dankzij wie anders dan spits Erling Haaland van Everton gewonnen. De regerend landskampioen had het lang moeilijk met de nummer achttien van de Premier League, maar in de slotfase sloeg de Noor twee keer toe. Concurrent Liverpool maakte ook geen fout.

Everton was vooral naar Manchester gekomen om tegendoelpunten te voorkomen en dat lukte lange tijd vrij aardig. De ploeg van Pep Guardiola kwam maar moeizaam tot kansen. Ook Haaland, die vorige week na een periode van twee maanden blessureleed weer terugkeerde, kwam weinig in het spel voor. In de slotfase stond hij toch op. Met een snoeiharde poeier en een geweldige actie bezorgde hij Manchester City toch nog de drie punten.

Liverpool maakt geen fout

Manchester City nam met die zege voor een paar uur de koppositie over van Liverpool. The Reds speelden even later zelf thuis tegen Burnley en wonnen met 3-1. Diogo Jota, Luis Diaz en Darwin Nunez waren trefzeker voor de ploeg van Jürgen Klopp. Liverpool staat twee punten voor op Manchester City, maar heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.

Son bij terugkeer weer belangrijk

Tottenham Hotspur moest de afgelopen weken aanvaller Heung-min Son missen vanwege zijn deelname aan de Azië Cup met Zuid-Korea, maar hij keerde na de uitschakeling in de halve finale tegen Jordanië terug. Thuis tegen Brighton was Son meteen belangrijk. De Zuid-Koreaan gaf de bal in de zesde minuut van de extra tijd panklaar voor Brennan Johnson, die Spurs met de 2-1 alsnog de drie punten bezorgde.