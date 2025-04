Trainer Manchester United straft keeper André Onana na blunders: debutant op doel in jubileumduel

André Onana zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. De keeper van Manchester United, die bij Ajax doorbrak en zijn transfer naar Engeland verdiende, is door trainer Ruben Amorim 'gestraft' voor de blunders die hij deze week maakte.

Onana is namelijk zaterdagavond niet met het team naar Newcastle gereisd voor het Premier League-duel met de winnaar van de League Cup dit seizoen. De Kameroense goalie krijgt volgens Engelse media 'rust' van de trainer, maar weet ook dat Amorim het een goed idee vindt om Onana momenteel uit de vuurlinie te houden. Hoe dan ook: de ex-doelman van Ajax keept niet tijdens ht jubileumduel van United.

Debutant op doel

Het wordt namelijk het 4000ste duel van Manchester United op het hoogste niveau. Voor de vervanger van Onana des te meer reden voor een feestje. De Turkse keeper Altay Bayindir gaat namelijk door de afwezigheid van de eerste keeper zijn debuut in de Premier League maken. Hij keerde recent terug van een slepende blessure en stond tut dusver pas zeven keer onder de lat voor de geplaagde topclub. Al die wedstrijden waren in de beker of de Europa League.

Blunders

Onana ging in de kwartfinale van de Europa League donderdagavond opzichtig in de fout op bezoek bij Olympique Lyon. Vooral de 1-0, maar ook de 2-2 in extremis waren op het conto van Onana te schrijven. De blunders zorgden ervoor dat United thuis in de return tegen de Fransen alles op alles moet zetten om de halve finales te halen. Onana haalde voorafgaand van het duel de headlines door te stellen dat United 'veel beter' is dan Lyon. Dat kwam hem op een verbale ruzie met Lyon-speler Nemanja Matic te staan.

Seizoen redden

United heeft alleen de Europa League nog om het seizoen te redden. In de Premier League bungelt de ploeg van Amorim in het rechterrijtje. Erik ten Hag begon dit seizoen nog als trainer, maar werd na tegenvallende resultaten ontslagen. Onder zijn opvolger gaat het zo mogelijk nog slechter, waardoor United aan het zoveelste verloren seizoen bezig is.

