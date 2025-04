Joshua Zirkzee zorgt in Engeland voor verbazing met 'typerende' actie vlak voor invalbeurt Manchester United

De normaal gesproken enorm beladen derby tussen Manchester United en Manchester City werd geen groot spektakel. De clash eindigde zonder goals en Joshua Zirkzee kon als invaller het verschil ook niet makken. Toch was hij door één opvallende actie volop onderwerp van gesprek.

De spits mocht zo'n twintig minuten voor tijd opdraven tijdens de stadsderby. Hij was nog gevaarlijk met een hard schot en deed het naar behoren, maar daar ging het na afloop in Engeland nauwelijks over. Het medium Manchester Evening News zag dat de 23-jarige Nederlander vlak voor zijn invalbeurt iets opvallends deed.

Luttele minuten voordat hij het veld betrad, was volgens de regionale krant van een scherpe voorbereiding geen sprake. "Joshua Zirkzee was zo verdoofd dat hij tijdens de warming-up met de bal begon de jongleren." En dat vond de krant typerend voor de wedstrijd.

Want het was alleen op papier een beladen wedstrijd. Omdat Manchester United dit seizoen slechts een grijze middenmoter is en City allang uitgeschakeld is in de titelrace, zat er nauwelijks spanning op de wedstrijd. Met het hooghouden van Zirkzee als passend beeld, volgens de Engelsen.

Wel complimenten voor Zirkzee

Overigens kreeg Zirkzee na afloop van het duel de nodige complimenten van fans via sociale media. Ze vonden hem in de korte invalbeurt een stuk dreigender dan basisspeler Rasmus Hojlund, die ook een potten kan breken bij de in verval geraakte topclub. Van The Sun kreeg hij wederom een diepe onvoldoende (3), terwijl Zirkzee (5) nog gevaarlijk werd met een goed schot. De Engelse krant ziet bovendien dat de Nederlander 'nog de steun van het publiek heeft'.

Pijnlijk debuutseizoen voor Joshua Zirkzee

Dat was een tijdje geleden wel anders. Zirkzee kent een bijzonder teleurstellende debuutjaar bij United. Hij werd afgelopen zomer op voorspraak van Erik ten Hag naar Old Trafford gehaald, maar scoorde maar mondjesmaat. In de competitie trof hij pas drie keer doel. Vlak voor de jaarwisseling kende hij een groot dieptepunt, toen hij na een half uur werd gewisseld tegen Newcastle United en door de eigen fans werd uitgefloten.

United bakt er dit seizoen ook niet veel van. Met nog zeven duels te spelen staat het op een dertiende plaats en is het hard op weg naar het slechtste Premier League-seizoen ooit. Wel maakt het nog kans op een prijs, want komende week wacht het eerste duel in de kwartfinale van de Europa League tegen Olympique Lyon. Mocht United dat toernooi winnen, is het seizoen nog voor een deel geslaagd. Zeker omdat het op die manier nog plaatsing voor de Champions League kan afdwingen.

