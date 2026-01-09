Marokko jaagt op een plek in de halve finale van de Afrika Cup tegen Kameroen. De Atlasleeuwen begonnen sterk met een vroege openingstreffer van Brahim Diaz. Na ruim een half uur spelen sloeg de sfeer echter volledig om, toen de ploeg geen strafschop toegekend kreeg en het publiek uit zijn dak ging.

Het publiek van Marokko liet zich vanaf het eerste fluitsignaal vijandig horen richting de spelers van Kameroen, met felle fluitconcerten. Al na enkele minuten was ook scheidsrechter Dahane Beida aan de beurt. Toen een Kameroense speler de bal ongelukkig tegen zijn elleboog kreeg, waren de zeventigduizend Marokkanen ervan overtuigd dat de arbiter uit Mauritanië een strafschop moest geven. De scheidsrechter en de VAR gingen daar echter niet in mee.

Wéér roep om een penalty

Op slag van rust klonk opnieuw de roep om een penalty. Abde Ezzalzouli drong het strafschopgebied binnen en werd daarbij plots op zijn hak geraakt door Éric Junior Dina Ebimbe. Het was een bijzonder ongelukkige actie van de Kameroener, maar de bal had daar zomaar op de stip gekund. Commentator Johan van Polanen was in elk geval stellig: „Hier moet de VAR gewoon naar de kant komen bij de scheidsrechter,” zei hij tijdens de wedstrijd bij Ziggo Sport.

i De 'overtreding'. ©Screenshot Ziggo Sport.

Opstootje

De sfeer was de hele wedstrijd al wat grimmig en vijandig, en dat kwam na het strafschopmoment duidelijk tot uiting. Marokko was er heilig van overtuigd dat het om een penalty ging, terwijl Kameroen daar niets van wilde weten. Dat mondde zelfs uit in een kort opstootje, waarbij spelers en stafleden van beide ploegen tegenover elkaar kwamen te staan. Uiteindelijk bleef de arbitrage bij hun standpunt: géén strafschop.

Kritiek op aanstelling van arbitrage

Voorafgaand aan de wedstrijd was er al onrust over de scheidsrechtersaanstelling. Oorspronkelijk zou de Egyptenaar Amin Omar de wedstrijd leiden, maar zowel Kameroen als Marokko hadden bezwaren. Kameroen vond een arbiter uit dezelfde regio ongepast, terwijl Marokko vooral problemen had met de Algerijnse assistent en VAR vanwege de politieke spanningen tussen beide landen. Uiteindelijk besloot de Afrikaanse bond om Dahane Beida, maar die kreeg het behoorlijk te verduren.