Matthijs de Ligt beleeft nieuwe domper in duel met Nederlands getint Brentford

Matthijs de Ligt is opnieuw geblesseerd geraakt. De verdediger van Manchester United stond net vier dagen weer op het trainingsveld, toen hij zondag tegen Brentford uitviel. Na een trap op zijn enkel moest hij het veld in de 35e minuut verlaten.

De 25-jarige Nederlander keerde woensdag terug op het trainingsveld na een blessure. Een voetblessure hield hem enkele weken aan de kant. In het competitieduel met een Nederlands getint Brentford begon De Ligt voor het eerste weer in de basis.

Extra zuur moment

Het moment was extra zuur omdat Brentford door voetbalde terwijl De Ligt op de grond lag. Uit die actie viel de 2-1. De VAR nam het moment onder loep, maar het doelpunt werd goedgekeurd.

Manchester United liep in de tweede helft tegen een 4-1 achterstand aan, maar vocht zich in de in de laatste 10 minuten enigszins terug. Alejandro Garnacho en Amad Diallo pikte een doelpunt mee en kwamen tot 4-3. Mason Mount maakte de openingstreffer. Het is de vijfde keer op rij dat Manchester United niet weet te winnen in de Premier League.

Nederlands Brentford

Waar Manchester United op de vijftiende plaats staat in de topcompetitie van Engeland doet Brentford het een stuk beter. De ploeg van de Deense coach Thomas Frank staat negende, net buiten tickets voor Europees voetbal.

In de wedstrijd tegen Man United stonden naast De Ligt nog twee Nederlanders in de basis. Mark Flekken verdedigt dit seizoen het doel van Brentford, terwijl ook Sepp van den Berg opnieuw de volle 90 minuten meespeelde.

Europa League

Het dramatische seizoen van Manchester United kan goedgemaakt worden als er gewonnen wordt in de Europa League. Na een 3-0 overwinning in de halve finale tegen Athletic Bilbao is de club van coach Ruben Amorim hard op weg om de finale te halen. De terugwedstrijd wordt gespeeld op donderdag 8 mei. De finale van de Europa League is op 21 mei.

