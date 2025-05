Matthijs de Ligt krijgt dramatisch nieuws voor Europese finale, landgenoot heeft meer geluk

Matthijs de Ligt zal woensdag niet zijn tweede Europa League-finale uit zijn carrière spelen. De verdediger van Manchester United is niet fit genoeg. Dat geldt wel voor land- en teamgenoot Joshua Zirkzee.

Begin april raakte De Ligt geblesseerd, waarna hij terugkeerde in de heenwedstrijd van de halve finale tegen Athletic Bilbao. Maar drie dagen later ging het mis op bezoek bij Brentford (4-3 verlies). De Ligt greep naar zijn knie en moest al na 33 minuten gewisseld worden. Het werd een race tegen de klok om de finale tegen Tottenham Hotspur in de Europa League te halen, die De Ligt verloor. Hij trainde dinsdag wel individueel, maar de eindstrijd komt te vroeg.

Zirkzee maakt wel kans

Zirkzee speelde sinds halverwege april niet meer vanwege een hamstringblessure. Hij sloot dinsdag wel aan bij de groepstraining, tot verbazing bij trainer Ruben Amorim. "Ik had niet verwacht dat Joshua op tijd fit zou zijn", zei de United-trainer op zijn persconferentie in Bilbao, waar de finale wordt gespeeld. "Maar hij is goed hersteld en heeft daar ook alles voor gedaan."

Duel der laagvliegers

De finale tussen Manchester United en Tottenham Hotspur is er eentje tussen twee laagvliegers uit de Premier League, oftewel de nummer 16 en 17. Beide hopen nog iets van het rampseizoen te maken; de winnaar krijgt immers een tickets voor de competitiefase Champions League. De ander blijft met niks achter, behalve een dramatisch einde van een toch al zwarte bladzijde in de clubgeschiedenis.

Winst van de Europa League zal niet alles goedmaken, weet Amorim. "Het zou ons helpen om het seizoen goed af te sluiten, maar niets zal ons seizoen veranderen. De spelers weten dat, de staf weet het, de fans weten het, iedereen weet het. Het winnen van een Europese titel kan ons wel dat gevoel geven dat ons kan helpen bouwen aan de toekomst, maar dat is alles."

Manchester United won de Europa League één keer. In 2017 wonnen de Engelsen in de finale met 2-0 van Ajax. Toen speelde De Ligt nog in Amsterdam. Tottenham Hotspur pakte sinds 2008 geen grote prijs meer.

