Opvolger Erik ten Hag verrast door steun en geduld van United-fans: 'Ik denk meer aan de club dan aan mezelf'

Rúben Amorim is onder de indruk van de steun en het geduld van zowel de fans als het bestuur van Manchester United. Hij vindt het 'moeilijk uit te leggen' hoe zijn band supporters is na een ondermaats seizoen.

De Engelse topclub beleeft onder leiding van de opvolger van trainer Erik ten Hag in de Premier League een slecht seizoen in de Premier League, maar kan woensdag wel de Europa League winnen. De inzet van de finale tegen Tottenham Hotspur is een toegangsbewijs voor de Champions League.

Manchester United-icoon kondigt treurig nieuws aan: 'Ze heeft twintig jaar tegen de ziekte gestreden' Patrice Evra heeft op Instagram aangekondigd niet bij de Europa League-finale tussen Tottenham Hotspur en 'zijn' Manchester United te kunnen zijn. Daar heeft de iconische linksback een heel goede reden voor: zijn zus wordt op die dag begraven.

'Veel problemen'

"Het is moeilijk uit te leggen", vertelde Amorim dinsdag op een persconferentie in Bilbao. "Ik denk dat mensen zien wat we proberen te doen en ik denk dat ze ook zien dat ik soms meer aan de club denk dan aan mezelf. Mensen begrijpen, vooral het bestuur, dat we veel problemen hebben."

Manchester United beleeft in de Premier League het slechtste seizoen sinds 1974, toen de topclub degradeerde. "We zullen op een gegeven moment weer op een punt komen, dat winnen verplicht is. Wat er ook gebeurt. We moeten deze club weer aan de top krijgen", aldus Amorim.

De verschillen tussen mogelijke Ajax-trainers Erik ten Hag en Paul Simonis: wie zou jij kiezen? Na het abrupte vertrek van Francesco Farioli staat Ajax voor een grote uitdaging: als de bliksem een nieuwe trainer zien te vinden. De voorbereiding start al over een ruime maand en Alex Kroes voelt - in zijn eigen woorden - alsof hij terug bij af is. Ze willen dus snel handelen om Erik ten Hag, dan wel Paul Simonis binnen te halen.

Erik ten Hag

Amorim volgde de Nederlandse trainer Ten Hag op nadat hij in oktober werd ontslagen bij Man United. Sindsdien heeft hij nog geen nieuwe club gevonden. Nu wordt hij in verband gebracht met Ajax, waar Francesco Farioli vertrekt. Ten Hag was van 2018 tot 2022 coach in Amsterdam. Hij werd drie keer landskampioen bij de club.

De Europa League-finale wordt woensdagavond om 21.00 uur gespeeld in het San Mamés stadion in Bilbao.

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.