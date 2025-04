Ajax moet vertrouwen op het 'oerdegelijke' Farioli-ball: 'Anders denk ik dat hij een kleine sigaar opsteekt'

Er zijn nog vier wedstrijden te spelen in de Eredivisie en het gat tussen achtervolger PSV en koploper Ajax bedraagt zes punten. Na de verliespartij van Ajax bij FC Utrecht, wordt er geloerd op een spannend slot van de Eredivisie. Maar met het spel van Ajax, gelooft analist Robert Maaskant daar niet meer in.

Maaskant is stellig over de kansen van PSV dit seizoen. "Zo slecht was Ajax ook niet tegen Utrecht. Daarbij hebben ze bewezen gewoon weer terug te kunnen grijpen op het oerdegelijke spel waarbij niemand een goal tegen ze maakt."

Beluister de veertiende aflevering van De Maaskantine

De verwachting van de trainer van Helmond Sport is dat ze dat zondag ook weer tentoon zullen stellen tegen het Sparta van Maurice Steijn en Kristian Hlynsson. "Tel daar ook nog Carel Eiting en Pelle Clement bij op, uit de jeugd van Ajax. Maar geen van allen zouden ze spelen bij Ajax. En dat zijn dan de sterkhouders van Sparta, dus in die verhouding moet je dat zien. Dus het zou gek zijn als Ajax niet zou winnen."

Ajax-trainer Francesco Farioli noemt opvallende statistiek over Sparta: 'Dat verdient onze volle aandacht' Ajax neemt het komende zondag op tegen Sparta in de Johan Cruijff Arena. Daar komen de Amsterdammers een oude bekende tegen: Maurice Steijn. Sinds hij aan het roer staat doen de Spangenaren het uitstekend. En dat ziet ook Francesco Farioli.

'Hij hoeft helemaal niks te doen'

Daarbij geloof Maaskant er ook niet in dat Ajax zich nu heel erg druk is gaan maken na de flater tegen Utrecht, waar er geflatteerd met 4-0 werd verloren. "Ze hebben even een waarschuwing gekregen, ik denk dat Farioli nu helemaal niks heeft hoeven doen. Ik denk dat al die spelers wel weten dat PSV donderdag gewonnen heeft. Die weten echt wel waar ze aan toe zijn."

Maaskant noemde natuurlijk Hlynsson, een speler van Ajax die verhuurd is aan Sparta. In Engeland is het verboden om als huurspeler tegen je huidige club te spelen. Maaskant vindt dat het gewoon moet kunnen. "Ja, want je bent profvoetballer en je wordt naar een andere club verhuurd om daar je werk te doen. Het is onzin als hij niet zou juichen als hij scoort. Hij zal zijn uiterste best doen om te winnen. Om te bewijzen jullie hadden mij lekker moeten houden."

Robert Maaskant spreekt zorgen uit over Nederlands voetbal: 'Het maakt geen reet meer uit' Nu het kampioenschap aanstaande is, kantelt de visie over het spel van Ajax ook. Waar er eerst veel kritiek kwam op het spel van de koploper onder trainer Francesco Farioli, wordt het nu het goed gaat, juist aangemoedigd. Robert Maaskant ziet dat andere trainers nu ook het verdedigende aspect boven het 'voetballen' verkiezen. "Ze moeten het verschil maken in hun creatieve denken", oordeelt de trainer.

Maurice Steijn

Ook de trainer van Sparta is een oud-gediende bij Ajax. Hij kwam in het rampjaar, lag in de clinch met Sven Mislintat en stapte al gauw op. "Maurice zal ongetwijfeld overal in de pers gaan roepen dat het er niet uit maakt. Dat het alleen om Sparta gaat. Dat ze natuurlijk willen winnen, maar dat het geen wraakactie is. Maar ja, als Sparta dan mocht winnen dan denk ik wel dat hij een kleine sigaar opsteekt hoor in de catacomben daar", is het vermoeden van Maaskant.

Maurice Steijn vecht tegen het straatvechtertje-imago: 'Zij willen dat er een slecht beeld over mij bestaat' Maurice Steijn kent een verre van rustig leventje. Zijn trainerscarrière begon vroeg, hij maakte daarin al veel mee en ook op privégebied is het nooit saai in huize Steijn. Een verhaal over school, vechten tegen vooroordelen, een bevlogen mens zijn en verdrinken in anonimiteit. "Je hebt gewoon bepaalde mensen in de voetballerij die ervoor willen blijven zorgen dat er een slecht beeld over mij komt en bestaat."

Beluister De Maaskantine

In de veertiende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over het te laat komen van Malik Tillman. Verder bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld de situatie van Sem Steijn, wil hij waken voor kopieergedrag van het spel van Ajax en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

Elke aflevering wordt afgesloten met de rubriek de 'Slotfase', waarin Maaskant inzoomt op de prestaties van succescoach Arne Slot van Liverpool in Engeland. Bekijk hieronder de gloednieuwe podcast-aflevering of check in via Spotify of YouTube, waar de uitzending ook te bekijken is.