De schrik zit er flink in na de ogenschijnlijk zware blessure van Shaqueel van Persie. Vlak voor tijd moest hij met een brancard van het veld. Robin van Persie was zichtbaar aangeslagen na het zien van de beelden en liep vaderlijk naar zijn zoon toe, zagen de analisten in de studio van Ziggo Sport. "Het beeld na afloop van papa van Persie..."

Na de uitschakeling van Feyenoord in de Europa League ging het eigenlijk maar over één ding. "Een heel triest moment was Shaqueel van Persie..", opent presentatrice Hélène Hendriks de nabeschouwing. De zoon van trainer Robin van Persie landde in de 83e minuut erg ongelukkig op de grond na een kopduel en blesseerde zich erg lelijk aan zijn knie. De beelden zijn erg heftig, analist Jan van Halst kan ze dan ook niet aanzien.

'Door merg en been'

"Dat gaat je door merg en been, we zijn ook vader allebei (Youri Mulder en hij, red.). Dat was het eerste dat in mij op kwam. Het beeld na afloop van papa van Persie die bij zijn zoon gaat kijken. Dan moet je zogenaamd professioneel doen en mag je de emoties niet de boventoon laten voeren. Maar hij heeft het beeld gezien, dat gaat door merg en been."

Mulder stipt aan dat het niet alleen voor vader Robin heel erg is. "Het is nog erger voor de speler zelf. Erg voor de vader, maar voor de speler ook. We moeten afwachten wat het is, maar het ziet er niet goed uit. Dan kan je er zo een jaar uit liggen", deelt hij. "Het is niet te hopen, we moeten maar even afwachten hoe en wat", besluit Hendriks.

Update Valente

Niet veel later staat Luciano Valente de zender te woord na afloop van het duel. De Feyenoorder baalt van de verloren wedstrijd. "Ik hoorde net dat als we gewonnen hadden, we door waren. Dus dat doet pijn, dat is zuur", begint hij. Maar al gauw krijgt hij de vraag hoe het met Shaqueel is. "Ik heb nog niks gehoord. Maar het is pijnlijk om te zien hoe hij er af moet gaan. Ook voor de trainer dubbel klote natuurlijk. Het is echt een verschrikkelijk moment."

