Ronald Koeman heeft 26 Nederlandse spelers blij gemaakt met een oproep voor het Nederlands elftal, maar ook een aantal Nederlanders grepen naast een oproep. Hieronder bespreken we de opvallendste spelers die geen oproep hebben gekregen.

Op doel is Bart Verbruggen van Brighton & Hove Albion nog altijd de eerste keeper, gevolgd door Mark Flekken van Bayer Leverkusen. Laatstgenoemde was even geblesseerd, maar is op tijd hersteld en dus opgeroepen. Als derde keeper is daar nu Justin Bijlow bijgekomen. De Rotterdammer keept alles bij zijn nieuwe club Genoa en krijgt daardoor de voorkeur boven Kjell Scherpen, die ook basisspeler is bij Union Saint-Gilloise. Robbin Roefs raakte onlangs geblesseerd bij Sunderland en is er ook niet bij. Ook Joël Drommel keept goed bij Sparta, maar blijkbaar niet goed genoeg voor Oranje.

Defensie

In de verdediging geeft Koeman op sommige plekken de voorkeur voor vastigheid boven spelritme. Spelers als Stefan de Vrij (Internazionale) en Nathan Aké (Manchester City) komen zelden meer aan bod bij hun clubs, maar zijn wel opgeroepen. Sam Beukema lijkt hier het grootste slachtoffer van te zijn. De 27-jarige stopper speelt veel bij Napoli, maar is nog niet opgeroepen. Lutsharel Geertruida is ook een vaste waarde bij Sunderland, maar zit niet bij de selectie. Net als Quilindschy Hartman, maar hij komt niet meer aan spelen toe bij Burnley. Matthijs de Ligt is er niet bij door een blessure.

Middenveld

Op het middenveld is er dus wel plek voor debutant Kees Smit en Luciano Valente. Zij lijken op dit moment de voorkeur te krijgen boven Joey Veerman en Kenneth Taylor. Laatstgenoemde speelt sinds zijn transfer naar Lazio alles, maar dat blijkt nog niet genoeg voor een oproep. Veerman is een ander verhaal. Hij werd al sinds het EK in Duitsland niet meer opgeroepen bij Oranje. In de wandelgangen wordt gesproken dat dit wellicht gaat om een intern conflict waar ook assistent-coach Wim Jonk mee te maken heeft. Ook Frenkie de Jong is afwezig, maat dat komt door een blessure.

Aanval

In de aanval lijkt Koeman vooral te hebben gekozen tussen Brian Brobbey en Emmanuel Emegha. Hij heeft hierbij voor de spits van Sunderland gekozen. Emegha werd vorige interlandperiode nog opgeroepen als vervanger van Wout Weghorst, maar de spits van Strasbourg zit er nu niet meer bij. Opvallend, aangezien hij onlangs aangaf dat de eerste spits van Oranje wil worden op het WK. Ook Ernest Poku, die uitstekend in vorm is bij Bayer Leverkusen, is niet opgeroepen. Dat lijkt vooral door de moordende concurrentie op de flanken te komen.